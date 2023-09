Més de 100.000 estudiants de tot Catalunya co-crearan un llibre amb Sant Pere de Rodes com a escenari. L'autor i historiador Pau Joan Hernández crearà La cova de les relíquies amb els joves. El primer capítol ja es pot llegir a la plataforma.

Cada divendres es publicarà un nou capítol en base a la continuació que votin els lectors, que també interactuaran amb l'autor a través d'un fòrum.

Ambientat al segle XI a l'icònic monestir altempordanès, els monjos que viuen al complex es troben enfrontats per la manera de consolidar el prestigi del monestir com a indret de pelegrinatge. Les dues posicions són irreconciliables, fins a provocar un assassinat. En Galdric, un jove novici, investigarà el crim.

Pau Joan Hernàndez (Barcelona, 1967) va debutar als 18 anys amb l'exitosa novel·la juvenil sobre l'eutanàsia Tot et serà pres, de què s'han publicat més de 30 edicions. Ha destacat en la literatura juvenil amb obres com La tripulació del pànic, guanyadora del Premi Edebé el 2004. A més de ser traductor i poeta, ha participat en guions de TV i videojocs, entre d'altres. És professor a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La plataforma Fiction Express consisteix a connectar els lectors amb autors professionals a través del fòrum interactiu i un sistema de votacions per continuar l'argument d'una obra. D'aquest procés de lectura en diverses propostes pel professorat: el questionari, projectes per treballar competències transversals i altres exercicis de vocabulari, comprensió lectora, escriptura i oralitat per treballar totes les dimensions de la llengua. Recentment, Fiction Express va ser escollida com a Millor plataforma educativa digital del Món als prestigiosos Bett Awards de Londres.

Vint escoles a l'Alt Empordà

La plataforma, amb seu a Barcelona, llança nou llibres originals (tres en català, tres en castellà i tres en anglès) cada dos mesos pels estudiants dels centres que utilitzen Fiction Express. La potència de ser un recurs digital radica en que permet una fàcil avaluació dels resultats dels estudiants pels docents. Actualment, unes 350 escoles de Catalunya -una vintena de les quals a l'Alt Empordà- utilitzen Fiction Express a les assignatures de llengua. A tot el món, l'utilitzen més de 8.000 centres educatius.