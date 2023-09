El passat mes d’abril, el barri fronterer de la Jonquera es va batejar oficialment amb el nom del Portús, i és que si bé aquest era el nom amb el qual se'l coneixia popularment, la toponímia oficial era "Els Límits". Ara, cinc mesos després, el barri ja està senyalitzat oficialment gràcies a dos senyals que l'Ajuntament ha instal·lat amb el vistiplau del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Concretament, s'han col·locat a l’entrada del Portús, i permeten identificar el barr tant venint des del sud com des del nord.

Des del consistori es considerava "molt necessària" aquesta acció, i és que fins ara hi havia confusió. "Normalment, un nucli de població pertany a un mateix municipi. En aquest cas, no. Hi ha una part que pertany a la Jonquera, però l'altra és un petit poble francès, Le Perthus. I la part francesa sí que estava molt ben senyalitzada. Per això, molta gent pensava que tota la zona pertanyia a França", explica Lluïsa Macias, regidora delegada del Portús. "L'objectiu principal és, per tant, el d'identificar de manera adequada aquest barri i dignificar-lo", afegeix.

Així mateix, aquesta era una reclama històrica dels comerciants i dels veïns de la zona. "Sempre s'ha demanat que es deixés clar on s'entra i on s'ha arribat. I per fi ja és així", apunta Macias.

Canvi de nom oficial

El març d'aquest any, l'Ajuntament va iniciar els tràmits per canviar oficialment el nom del barri a "El Portús" a tots els efectes, sol·licitant un informe a l'Institut d'Estudis Catalans. Un mes després, la Direcció General va confirmar el registre del canvi. No era la primera vegada que es tramitava aquesta petició. L'any 2002, l'Ajuntament ja havia fet una primera sol·licitud a la Direcció General d'Administració Local per canviar el nom, però el tràmit s'havia quedat aturat. En aquell moment, només es va aconseguir implantar en l'àmbit de l'Institut Cartogràfic.

El barri es coneixia com "Els Límits" des del segle XIX, derivat de la discussió sobre el "límit fronterer". El 1659, amb el Tractat dels Pirineus, es va establir la frontera, però no de manera precisa. Fins al 1764 no es va decidir que el torrent de la Comtessa, que travessa sota la carretera Nacional, seria la línia que separaria els dos estats, França i Espanya.