Fa uns dies, el PSC Figueres va culpar el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech, del dèficit al pressupost pel retard en l'obertura de la Casa Natal de Dalí. Ara, l'Ajuntament mostra el seu suport cap al director, i manifesta que el retard en l'obertura ha estat de mutu acord i totalment justificat.

Segons s'explica des del consistori en un comunicat, el mes de juny, quan l'actual govern va prendre possessió, l'estat d'evolució del projecte de la Casa Natal Salvador Dalí feia "absolutament inviable" la seva inauguració durant l'estiu per qüestions tècniques. "Estaven encara pendents l'adjudicació dels serveis d'Àudio Guies, Atenció al públic, Ticketing. I les empreses que es trobaven treballant anàvem en retard als calendaris previstos", apunten. És per això que des del govern, i en comú acord amb el director Eduard Bech, "es va fixar la data de 20 d'octubre com inauguració, pel fet que era la més viable tècnicament. Anteriorment, no era possible l'obertura, per qüestions tècniques", remarquen.

Cal recordar que el grup socialista, en un comunicat, va fer constar que considerava aquest dèficit té un origen molt clar i "com anem assenyalant des de fa temps, un responsable". Per això manifestaven que "l'alcalde té tot el nostre suport per prendre unes decisions que considerem imprescindibles". Tanmateix, l'Ajuntament remarca que no prendrà mesures, ja que "des del govern municipal s'expressa el suport a l'actual director Eduard Bech que ha liderat el projecte fins al dia d'avui". El PSC ja va demanar el seu cessament el mes de juny.

A més, el govern municipal considera que la inauguració de la Casa Natal Salvador Dalí és una de les fites més rellevants de la ciutat d'aquests darrers anys, que ha portat un camí de gairebé trenta anys. Per això creu que no s'han d'entrar en polèmiques. "Considerem que cap polèmica ha d'emboirar aquest esdeveniment històric per la nostra ciutat", conclouen.