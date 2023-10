L’aparcament públic del carrer del Far de Figueres, ubicat a l’antic camp de futbol que utilitzava la Unió Esportiva, té davant seu un nou futur com a espai estratègic dissuasiu i turístic si, com tot fa pensar, les negociacions obertes entre l’Ajuntament i la Fundació de l’Asil Vilallonga, propietària dels terrenys, arriben a bon port. Tal com ha confirmat l’alcalde Jordi Masquef, «amb aquest aparcament, situat molt a prop del centre de la ciutat, continuen obertes moltes possibilitats que poden beneficiar Figueres en un futur pròxim».

Les negociacions estan encaminades a ampliar el lloguer de l’espai, que fins ara només ocupa el que era l’antic terreny de joc, fins a la part de la graderia nord i l’antiga horta que confronta amb l’avinguda Vilallonga. «Les relacions amb la Fundació de l’Asil Vilallonga són molt bones, hi ha molt bona predisposició de les dues parts per arribar a un acord», reconeix Masquef.

La proposta d’ampliació suposaria l’enderroc de la graderia de formigó construïda als anys vuitanta quan la Unió va fer el salt de Tercera a Segona B, just abans de l’ascens a Segona A i de l’estrena, el 1986, de l’Estadi de Vilatenim. A més de la grada nord, el govern municipal també preveu enderrocar l’antic local social que havia construït la Fundació Esportiva Figueres en els anys posteriors, quan utilitzava la instal·lació i que, aquests darrers temps, ha generat diversos incidents amb ocupacions i incendis reiterats.

Aparcament públic per a autocaravanes

A més a més d’ampliar les places d’aparcament, el propòsit municipal també implica crear un aparcament públic per a autocaravanes, un tema que cueja des de fa temps. L’anterior govern s’havia plantejat ubicar aquest equipament a la plaça d’Europa. L’octubre de 2021, els regidors del grup de no adscrits van proposar l’aparcament del Far per a habilitar-hi aquest servei. Des de fa anys, els caravanistes tenen com a lloc de trobada la part lateral de l’aparcament del supermercat Esclat de la carretera d’Olot.

Els terrenys del camp de futbol vell van ser adquirits per l’empresari Marià Vilallonga a finals del segle XIX per a usar-los com a horta de l’Asil. L’Ajuntament va llogar aquests terrenys als anys cinquanta per a construir-hi el camp municipal de futbol, al costat de la plaça de Toros.

L’evolució de la Unió Esportiva Figueres va acabar deixant en desús aquesta instal·lació, que el 22 de febrer de 2020 va ser estrenada com a aparcament públic municipal després que l’Ajuntament i la Fundació de l’Asil arribessin a un acord d’ús per un import de 50.000 euros anuals. Posteriorment, es va enderrocar la tribuna dels vestidors i es va anul·lar el pagament regulat, ja que tenia molt pocs usuaris. També va caldre modificar el sentit de circulació dels carrers Progrés i el Far per a millorar-ne l’accés. L’alcalde Jordi Masquef «considera que l’obertura d’un nou accés des de l’avinguda Vilallonga permetrà reforçar la importància d’aquest espai».

Els usuaris es queixen dels clots i de la falta de manteniment

A l’aparcament del camp vell de la carretera del Far no tot són flors i violes. Des de fa mesos, un simple recorregut per l’espai mostra racons plens de deixalles, sobretot envasos de plàstic, llaunes i brossa variada. Un incivisme generat per alguns dels usuaris ocasionals d’aquest espai i que és criticat pels automobilistes i veïns que el fan servir habitualment. «Faria falta que hi hagués més neteja», argumenta un representant de la comunitat de veïns d’un els edificis del carrer el Far.

Tanmateix, també hi ha una altra problemàtica que va a més i que s’ha derivat del tipus de terreny sense asfaltar i del material de reciclatge que es va posar a l’antic camp de futbol. En els vials principals, el trànsit de vehicles i els bassals de la pluja, quan ha caigut, han acabat generant clots ben visibles i que, segons els veïns, «van a més», tal com hem pogut comprovar durant la visita a l’aparcament.