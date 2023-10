La Guàrdia Civil ha desarticulat una banda de tràfic de substàncies anabolitzants a Girona, Múrcia i València. Aquesta operava a tot l'Estat i importava la mercaderia de diferents països d'Europa i Àsia.

L'operació policial s'ha saldat amb la intervenció de més de 62.000 dosis de substàncies prohibides valorades en prop d'un milió d'euros i amb la detenció de dues persones, una d'elles a Figueres. També i una persona investigada. Tots, de nacionalitat espanyola, estan acusats de ser presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal

Els agents de Policia Judicial han portat a terme diversos registres domiciliaris a una localitat de Múrcia, on hi havia el principal punt d'emmagatzematge de la substància. Des d'on es dedicaven a importar la mercaderia per diferents països d'Europa i Àsia, burlant els controls de frontera i camuflant la mercaderia. Segons la Guàrdia Civil, aconseguien posar-la en circulació als diferents consumidors amb qui contactaven a través de xarxes socials.

Els agents han detingut els implicats a Múrcia i a Figueres. La persona investiga va ser localitzada a València.

Les diligències instruïdes, els detinguts i les substàncies intervingudes han estat posades a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 dels de Figueres.