L’Ajuntament de l’Escala ha rebut el compromís de nou per part del departament de Costes a Girona que tenen previst poder tenir enllestida una actuacio per protegir dels drespreniments als banyistes abans de l’estiu vinent. Segons la informació que se’ls ha facilitat està previst redactar el projecte abans de finals d’any i contractar els treballs properament per a substituir la malla actual i ampliar-ne l’àrea a la zona on van caure rocs.

L’alcalde, Josep Bofill, va explicar al darrer ple, a preguntes de la regidora Eva Trias, d’Alternativa per l’Escala, que feia uns dies un dels tècnics del departament els va informar de com es trobava la licitació del projecte. Segons Bofill, hi ha el «compromís de redactar el projecte de substitució de la malla oxidada i la possible ampliació on van caure les pedres» i en relació als terminis, tot i que va apuntar que «me’ls agafo entre cometes» se’ls va comunicar que «abans de finals d’any tindriem redactat el projecte, i la inversió seria a través de Traxa, l’empresa pública que fan servir ells, abans de la temporada vinent».

Per Bofill, l’actuació és important perquè es tracta d’una platja consolidada de la població.

L’any passat es van produir despreniments en un sector de la platja on no hi ha malla de contenció. Tal com va publicar Diari de Girona, alguns banyistes fan cas omís als advertiments de perill i de prohibició i se situen al sector sense malles, fins i tot sota el penya-segat.

Despreniments

Des de l’estiu de 2022 la platja té una tanca a l’accés i diversos cartells d’advertiment. L’Ajuntament va admetre que no poden controlar diàriament i durant tota la jornada que es compleixin. I durant tot l’estiu s’han pogut veure els banyistes omplint la cala.

La cala se situa al litoral de les Planasses, prop de punta Montgó. Està a peu d’un d’un penya-segat, amb platja de còdols i roques. Una petita illa rocosa se situa a pocs metres de la costa i dona nom a la cala. Està situada dins el Parc Natural del Móntgrí les Illes Medes i el Baix Ter. A tocar hi ha càmpings i centres de submarinisme.