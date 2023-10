El delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, ha presidit avui l’acte de reconeixement amb què l’Ajuntament de Portbou ha volgut agrair la tasca dels cossos i forces de seguretat en les situacions d’emergència que ha afrontat el municipi en els últims temps, en especial els incendis d'aquest estiu passat. Prieto ha destacat “l’excel·lent coordinació dels diferents cossos a la província de Girona” i ha ressaltat també els avantatges de la coordinació amb les forces de seguretat de França en tot allò que fa referència i els afecta conjuntament en matèria de seguretat als límits entre els dos Estats.

«La funció de les forces i cossos de seguretat és fonamental per garantir la llibertat de les persones. I en aquest sentit s’ha de destacar la manera com col·laboren els diferents cossos de seguretat a la província, en benefici d’aquest objectiu, així com la coordinació amb els cossos de seguretat de l’Estat francès», ha destacat el delegat del Govern, que abans de l’acte ha fet una visita institucional a l’Ajuntament i s’hi ha reunit amb l’alcalde Gael Rodríguez, el més jove d’Espanya.