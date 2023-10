Figueres ha convocat uns premis per reconèixer el comerç local. S'ha recuperat la Nit del Comerç que se celebrarà el 23 de novembre a dos quarts de nou del vespre als Caputxins.

Els premis seran: el Premi al Comerç de l'Any, al Comerç Emblemàtic, al Comerç de Barri, als Mercats de Figueres, i a la tasca de contribució a la Promoció i Coneixement del Comerç de la ciutat.

També es lliuraran distincions per a tots aquells comerços que compleixen 25, 50 i 100 anys de la seva activitats.

Un jurat integrat per les entitats convocants, més representants de l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Cambra de Comerç de Girona seran els encarregats d’avaluar les candidatures i atorgar els premis.

La iniciativa és promoguda per Comerç Figueres i el Setmanari de l'Alt Empordà, amb el suport de l'Ajuntament de Figueres.

Capital humà del comerç

L'Ajuntament ha valorat que l'objectiu de la convocatòria és "guardonar els establiments que dinamitzen els espais comercials dins la trama urbana i aporten solucions de conveniència als clients i els comerços que, amb la seva millora constant, desenvolupen noves propostes i models de negoci per donar resposta a les noves demandes dels clients". També es vol posar l’accent en el capital humà del comerç i dels mercats, que contribueix a fer de Figueres una ciutat moderna i emprenedora.

Amb els premis es reconeixeran com a valors implícits d'aquest comerç, la innovació, per la constant evolució i com a motor de creixement; la proximitat, per la funció social d’adaptació i servei al client; la sostenibilitat, pel seu compromís i col·laboració amb l’entorn, i l’emprenedoria, per la iniciativa i la creativitat en la seva proposta.

Premi al Comerç de l'Any

Aquesta categoria reconeix un establiment que hagi destacat durant l'any. Pot tractar-se d'un comerç que hagi brillat en qualsevol dels aspectes que engloben el fet comercial. Es premiarà aquell comerç que hagi excel·lit en innovació, en sostenibilitat, en corresponsabilitat social, en expansió, en creació de llocs de treball, o en qualsevol altra faceta comercial.

Premi al Comerç de Barri

Un reconeixement per al comerç que, per la seva localització, implantació i identitat, desenvolupa una funció social i alhora vertebradora del barri on s'ubica.

Premi al Comerç Emblemàtic

Aquest guardó distingeix aquell establiment comercial emblemàtic en actiu que formi part del catàleg del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Figueres, que destaqui per la singularitat en la seva activitat comercial, així com per la preservació i el manteniment dels elements catalogats, i que sigui símbol i expressió de la identitat de Figueres.

Premi Mercats de Figueres

Premi a la millor iniciativa del mercat de la fruita i la verdura o del mercat de la roba: en reconeixement de la singularitat de les parades presents els dimarts, dijous i dissabtes als mercats de la plaça del Gra i de la plaça Catalunya i els dijous al mercat de la roba del Passeig Nou i voltants.

Promoció i Coneixement del Comerç

En reconeixement de la trajectòria professional o el lideratge d’una persona -empresària o empleada-, o entitat que contribueixi o hagi contribuït al desenvolupament, la millora, la dinamització o la promoció del comerç de Figueres, així com dels valors que són inherents al comerç de trama urbana: proximitat, innovació, sostenibilitat i emprenedoria.