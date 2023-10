L’Ajuntament de Llançà treballa amb el govern de la Generalitat la possibilitat de cessió gratuïta de la Casa Marly, l’antiga Residència de Temps Lliure que utilitza el municipi, però pagant un cànon anual de 72.000 euros. Patrimoni els ha sol·licitat que els facin arribar un projecte d’usos per valorar la possibilitat de cedir-la.

L’Ajuntament va signar un conveni amb la Generalitat per una concessió a 30 anys per 2,17 milions d’euros. L’alcaldessa, Núria Escarpanter, explica que el grup socialista va presentar al Parlament una petició perquè fos una cessió gratuïta, emparant-se en l’article 22 de la Llei de Patrimoni Cultural que permet la cessió sense pagar cànon.

Tots els partits, excepte ERC que es va abstenir, van votar a favor, diu Escarpanter, i «juntament amb Francesc Guisset vam sol·licitar una reunió amb el director i sotsdirector de patrimoni».

La trobada es va produir fa tres setmanes i l’alcaldessa explica que « va anar molt bé perquè el que ens van acabar dient és que si nosaltres plantejàvem un projecte dels usos, que fossin sobretot socials, era molt probable que ho valoressin». En principi es parlava d’una rebaixa, explica, però finalment van posar sobre la taula la possibilitat de cessió gratuïta i el govern ja ha rebut una petició per escrit demanant el projecte d’usos per reestudiar el tema.

«Soc optimista, i seria una excel·lent notícia», diu Escarpanter que recorda que des del primer dia estan assumint les despeses de l’ús de l’edifici i que, a més hi han anat fent millores. Poder prescindir del pagament del cànon anual permetria invertir aquests diners en més millores a l’edifici.

Casa Marly són tres edificacions. Un dels edificis s’està utilitzant actualment per a serveis per a la gent gran amb un casal que poden gaudir de quatre plantes. A l’edifici central es va habilitar una sala on es porten a terme actes. I al tercer, hi ha un local per a joves que gaudeixen a les tardes. Un dels projectes que es plantegen és la possibilitat que persones que formen part d’ALTEM puguin viure a Llançà habilitant la primera planta. L’edifici també conta amb jardins.

Un edifici noucentista

Can Marly està situat al centre de la població, entre els carrers Cabrafiga, Rafael Estela, Joan Maragall, Roger de Llúria i Besalú. Són tres edificis i uns jardins.

El conjunt figura a l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La construcció és d’inicis del segle XX i d’estil arquitectònic noucentista.

Els darrers temps abans de cedir-se a l’Ajuntament va ser de Residència del Temps Lliure, un centre de vacances pensat per a treballadors que gestionava la Generalitat i que permetia l’allotjament a preus assequibles. Va tancar com a tal l’octubre de 2011.

Però la casa la va construir una família de Llançà, els Marly, que haurien fet fortuna durant la primera guerra mundial. Va tenir usos com el de colònia infantil durant la guerra civil espanyola. Va ser venuda al govern franquista i va ser també centre per a joves falangistes entre altres usos posteriors.

L’objectiu és que tingui diversos usos socials gestionats per l’Ajuntament.