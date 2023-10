La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut dos homes per possessió d'heroïna i també els ha intervingut més de 3.600 euros.

Els fets van succeir aquest dimecres cap a un quart de sis de la tarda quan la Guàrdia Urbana es trobava fent patrullatge al barri de l'Eixample.

En aquell moment, els agents van observar que un vehicle en veure'ls intentava fugir de la zona. El van aturar al carrer de Narcís Soler i posteriorment, els agents van identificar els dos ocupants del vehicle.

Durant l'escorcoll d'aquests així com del cotxe els van trobar 94 grams d'heroïna i els van confiscar 3.665 euros en efectiu i tres telèfons mòbils.

A banda, els policies també van denunciar al conductor del vehicle de forma administrativa per conducció temerària. Aquest també va acabar amb una altra acta aixecada perquè no tenia l'assegurança en vigor. Per tot això, els agents van immobilitzar i retirar el vehicle.

Els dos detinguts són veïns de Figueres i tenen 46 i 28 anys respectivament. Aquesta detenció s'emmarca en el patrullatge que fa la Guàrdia Urbana de Figueres en el marc del Pla de Barris, indiquen fonts municipals.