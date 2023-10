Des de fa unes setmanes fins a una quinzena de camions de gran tonatge guiats pel GPS han circulat des de la rotonda de Can Quartos, a la Jonquera, fins al nucli de l’Estrada, a Agullana on es veuen atrapats i han de fer complicades maniobres per fer marxa enrere.

L’alcalde, Josep Jovell, ha explicat que l’Estrada és un veïnat on viuen una vuitantena de veïns. Són carrers estrets on els és impossible circular i han de girar en un camp. Donen avís als Mossos i fins que aconsegueixen maniobrar, alguns amb moltes dificultats, la via resta obstaculitzada. En aquestes setmanes ha generat cert caos a diferents hores i moments del dia. Els camions venen des de l’N-II i, segos han explicat els transportistes, els GPS els guien fins aquí on passa un vehicle, però no un camió. L’alcalde es va reunir amb els Mossos d’Esquadra i es va plantejar reforçar la senyalització. A l’inici de la carretera quecondueix a Gualla, la Gi-500, hi ha dos rètols grans a banda i banda de la carretera. La Diputació, en converses amb l’Ajuntament, s’ha compromès a substituir-los per panells més visibles, de colors lluminosos. Un camí veïnal D’altra banda, l’alcalde explica que la carretera que condueix a l’Estrada és un camí veïnal de poca amplada i sense asfaltar. S’han encarregat senyalitzacions per posar al costat de la carretera, al trencant que hi condueix per evitar que continuïn i puguin girar en un camp proper. Jovell posa de manifest que els transportistes es troben que són tots estrangers, de diferents nacionalits, a qui se’ls ha demanat la documentació i està tot enregla i coïncideixen a explicar que l’error és pel GPS. Per exemple busquen una benzinera que està a l’N-II, a Capmany, i pel motiu que sigui el sistema els desvia cap a Agullana. Camions i autobusos encallats a Creixell per culpa dels GPS