Els treballadors de l'empresa d'extracció de minerals Llansà de Llançà (Alt Empordà) faran vaga aquest dimecres per "exigir" a la direcció que desbloquegi les negociacions del conveni col·lectiu, després que la mediació que es va fer divendres acabés sense acord. La plantilla es mobilitzarà per denunciar el que consideren una "proposta insuficient" i que "no respon a les necessitats laborals" de les persones que hi treballen. En aquest sentit, el sindicat CCOO diu que l'empresa ha fet una proposta amb una vigència de dos anys que situa uns increments salarials "molt per sota de l'IPC". Això, alerten, "sense cap tipus de clàusula de revisió que garanteixi que les persones treballadores no perdin poder adquisitiu".

El sindicat afirma que tot això es produeix malgrat que l'empresa "ha obtingut uns beneficis del 5% durant el 2022" i que la previsió d'aquest any és que siguin del 6%, "malgrat la pujada de preus de l'energia". En aquest sentit, asseguren que han fet una inversió en plaques fotovoltaiques de més d’un milió d’euros. "Davant d’aquests resultats econòmics, que constaten que l’empresa obté beneficis any rere any i la seva capacitat inversora, CCOO no pot acceptar la proposta salarial a la baixa que fa la direcció", remarquen en un comunicat. Per tant, exigeixen que "reconsideri la seva postura i la insta a reprendre les negociacions amb una proposta en línia amb els increments que marca l'AENC, que doni resposta a les necessitats reals de la seva plantilla". L'empresa, fundada l'any 1966, es dedica a l’extracció de minerals (feldespat sòdic i quars) que fan servir les indústries que fabriquen vidre i ceràmica. L’empresa té una plantilla de 19 treballadors.