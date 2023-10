L’Institut Català del Sòl (Incasòl) pretén tirar endavant la promoció de 51 habitatges al Parc de les Aigües de Figueres. L’ens ha redactat el projecte, que contempla una part d’habitatges per a joves, i treballa amb la previsió que estiguin acabats el 2026.

Es tractaria de dos edificis situats entre l’avinguda Costa Brava i el carrer Sant Climent, al costat de l’institut Cendrassos. És un dels projectes amb els quals s’ha treballat i negociat en els darrers anys en un sector en creixement de la ciutat on s’hi esperen desenvolupar diverses promocions.

L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, a preguntes del regidor Xavier Amiel (ERC), al darrer ple, va explicar que encara no s’ha signat el conveni, però que està en tràmit la redacció del projecte per part de la gerència d’Incasòl. Masquef va explicar que «s’ha demanat que els futurs inquilins d’aquestes vivendes, més enllà de la reserva que la llei marca per als joves, i amb el conveni que vostès van signar que era un 25%, en la mesura del possible s’elevi». Segons Masquef, «entenem que els joves han de ser un col·lectiu que Figueres ha d’atraure».

El calendari que els va comunicar Incasòl és que la promoció pugui estar enllestida el 2026. S’ha demanat a Incasòl que aposti per Figueres per la necessitat creixent de lloguer a la ciutat. «Hem apelat a Incasòl que avanci en altres promocions», va dir Masquef.

Solars per a aparcament

L’Ajuntament també negocia amb dos propietaris, un d’ells Incasòl, per destinar dos solars a aparcament. Es tracta d’una actuació que va començar l’anterior govern. Un dels solars, el d’Incasòl, se situa a la Ronda Sud, i l’altre a l’avinguda Perpinyà. L’alcalde va informar que ja havien tingut una reunió amb Incasòl i es preveia reunir-se amb l’altra propietari properament.

A més, el govern també negocia amb l’Asil Vilallonga per tal d’ampliar l’aparcament del Far, una ampliació que permetria incrementar les places, millorar l’equipament i disposar d’un espai per a autocaravanes.