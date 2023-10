Un ciclista va morir atropellat per dos cotxes ahir al vespre a l'N-260 al seu pas per Pedret i Marzà. Pel que fa a la víctima, de moment se'n desconeix la identitat, ja que no duia documentació.

L'accident de trànsit mortal va tenir lloc cap a les vuit del vespre a l'altura del quilòmetre 27,8 i els Mossos d'Esquadra de Trànsit n'investiguen les causes. Aquest sinistre viari va obligar a mobilitzar cinc patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i dues unitats medicalitzades el SEM. Els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida, indica el Servei Català de Trànsit (SCT). Les primeres indagacions apunten que l'home circulava amb la bicicleta per la carretera i un cotxe que no el va veure va topar-hi i el va fer caure a terra. Posteriorment, un altre que venia a darrere el va envestir i atropellar. Es dona el cas que el ciclista no duia elements que el fessin visible ni tampoc llum. El cos del ciclista finat es va traslladar a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona per tractar d'identificar-lo. Arran del succés, es va tallar l'N-260 i posteriorment, s'hi va donar pas alternatiu fins que passades les nou del vespre ja es va normalitzar la situació. 22 morts Amb aquesta víctima mortal ja són 22 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres gironines des de principis d'any. És la primera que s'ha produït aquest mes a la província i la desena que castiga l'Alt Empordà. Aquesta és la comarca gironina que més morts registra aquest 2023, gairebé la meitat del total. L'últim accident mortal era del 30 de setembre i es va cobrar la vida d'una veïna de Celrà de 87 anys. Va perdre la vida en un xoc frontal de dos vehicles, un d'ells el portava un conductor molt begut i sense carnet. La dona anava de copilot d'un dels vehicles i va morir al lloc dels fets. Mentre que el conductor que va provocar l'accident mortal va entrar a presó pels fets. Presó sense fiança pel conductor begut que va provocar l'accident mortal a Vilademuls 4 ciclistes morts Amb el mort de Pedret i Marzà, ja són 121 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, quatre d'elles ciclistes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. A Girona, el de Pedret i Marzà és el segon ciclista que perd la vida en un accident a la xarxa viària enguany. El 15 d'agost un home de 58 va morir en un accident amb un autocar a la carretera GI-681 a Tossa de Mar. El ciclista va caure a la via i posteriorment va impactar contra un autocar.