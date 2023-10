La Fundació Alive i el Club Nàutic L’Escala han presentat la quarta edició del Concurs Internacional de Fotografia de la Mediterrània al Saló Nàutic de Barcelona. Es faran públiques les bases el febrer i s’obrirà el període d’inscripcions l’1 d’abril. Hi haurà fotògrafs professionals i aficionats a presentar les seves imatges del Mediterrani sobrela temàtica el «Mar i les persones».

És obert, també, a rebre imatges del mar Mediterrani i la seva relació amb les persones en totes les seves vessants. És per això que presenta, també, les categories de Paisatge, Vida salvatge, Esport i oci, Oficis del mar, Subaquàtica, Conservació i canvi climàtic, Amb mòbil i Relat fotogràfic. Aquesta secció, recentment estrenada, reconeixerà el millor treball de fotografia conformat per sis imatges dedicades a una de les temàtiques proposades per al concurs.

Un projecte col·laboratiu

El MedFoto és una iniciativa que neix de la col·laboració entre la Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala i té per objectiu posar en valor la fràgil relació entre les persones i el mar, així com donar a conèixer els valors naturals de l’entorn marí i fomentar l’actitud responsable de tots els agents que operen en el món marí i del públic en general. Amb la recollida i la difusió del material visual del concurs, el certamen treballa per contribuir al coneixement i la preservació del medi marí.