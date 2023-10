Matí complicat per circular per l'autopista AP-7 a la zona de la frontera si es vol anar cap a França.

Una manifestació de viticultors està provocant el tall de l'autopista a l'alçada del peatge del Voló, ja en territori francès i, per tant, a l'A9.

Per tot plegat, s'han fet desviaments cap a l'N-II. Per precaució, s'han estat fent a l'altura de Figueres, indiquen des del Servei Català de Trànsit (SCT). Un fet que finalment ha canviat pels volts de tres quarts d'una, quan s'ha reobert el pas entre Figueres i la Jonquera. Des de Trànsit asseguren que per ara no s'estan produin retencions importants a la zona.

Els problemes de circulació han començat cap a tres quarts d'onze del matí i només es donen en sentit nord. Uns 500 viticultors bloquegen el pas de vehicles a la zona del peatge i per tant, a la frontera. A més han buidat la càrrega a un transportista que anava carregats amb tomàquets i que creuava la frontera. Amb les caixes a sobre l'asfalt han encès la mercaderia.

A més, al migdia han buidat un camió que duia vi i també, han destrossat caixes de cava d'un altre transportista espanyol durant les protestes.

Els viticultors consideren que és "competència deslleial" del vi espanyol i per això han fet aquesta actuació sorpresa. A més, el sector exigeix que el prefecte del Departament dels Pirineus Orientals, Thierry Bonnier, els rebi perquè escoltin les seves demandes. Segons explica el diari l'Independant, els viticultors francesos s'han reunit a Narbona aquest dijous al matí i han anunciat accions de protesta per la "crisi històrica" que viuen. L'objectiu dels manifestants és aturar els camions carregats amb vi provinent de l'estat espanyol.

Entre els protestants hi ha el president del sindicat de viticultors PO, David Grille, que adverteix que no es mouran del Voló fins que no els rebi Bonnier.

Aquests reclamen al Govern que s'escoltin les seves reivindicacions en un moment que el sector, viu una crisi històrica, indica L'Indépendant. Reclamen més fons, transformació dels préstecs, millors mesures bancàries per les explotacions vitivinícoles entre altres.