El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha aprovat provisionalment el projecte de desdoblament de l’N-II, entre la variant de Figueres i Pont de Molins, que compta amb un pressupost de 111 milions d'euros. L’actuació, que se sotmetrà properament a informació pública, té una longitud de 8,2 quilòmetres, contempla tres enllaços amb les carreteres C-31, C-260 i N-260 i s’està coordinant amb altres intervencions per connectar la futura variant de Figueres amb l’AP-7 mitjançant vies d’alta capacitat. El projecte preveu la duplicació de l’actual via per la banda dreta i discorrerà en un terraplè.

La intervenció començarà al sud de Figueres, connectant amb un tram anterior de nou traçat -també en fase de redacció de projecte- fins a connectar amb l’AP-7 al sud. El traçat finalitza al nord, connectant amb un altre tram posterior per al que també s’està redactant el projecte, per fer la connexió amb l’AP7 al nord de Figueres.

El traçat que el ministeri ha aprovat provisionalment té una longitud de 8,2 km i se situa entre els punts quilomètrics 748, 8 i 757 de l’N-II. Constarà de dues calçades de set metres, separades per una mitjana. L’actuació contempla duplicar l’actual via per la banda dreta en tot el tram i discorrerà per un terraplè.

A més, s’hi han projectat tres enllaços. Un amb la C-31, que suposarà l’adequació de l’actual; un altre amb la C-260, amb una rotonda i una altra amb l’N-260, on es preveuen dues rotondes.

El pressupost es dispara respecte al de fa deu anys

Aquesta és una obra llargament reivindicada i que successius governs han tingut en l’agenda i ajornat. Ara fa deu anys, a finals d’octubre de 2013, el Butlletí Oficial de l’Estat va pulbicar la formalització del contracte per a la redacció del projecte de desdoblament de la N-II entre la variant de Figueres i Pont de Molins. L’import del contracte d’adjudicació era de 887.000 euros i el termini per tenir-lo redactat és de deu mesos. En aquell moment, el ministeri recordava que la previsió d’inversió per desdoblar aquest tram era de 35 milions milions d’euros, gairebé quatre vegades menys del pressupost que deu anys més tard contempla l’executiu