La plataforma que promou el transport públic, Defensem el tren de l’Empordà, ha convocat aquest dissabte a les deu del matí una concentració de protesta davant l’Ajuntament de Figueres a la que han assistit una trentena de persones. Reclamen que per eliminar les vies del centre de la ciutat, se soterrin, però que en cap cas es traslladi l’estació a Vilafant com preveu el consistori i el Ministeri de Transport.

“Cal fomentar el transport públic i no perjudicar-lo”, ha criticat el portaveu de la plataforma, Pep Gou. La reivindicació s’ha fet coincidir amb la primera reunió d’un nou comissionat per la transformació ferroviària de Figueres.

Desenes d'activistes en defensa de l'estació de tren al centre de Figueres i de la línia ferroviària que la connecta amb Portbou (Alt Empordà) s'han congregat aquest dissabte al matí davant les portes de l'Ajuntament de Figueres. Ho han fet coincidint amb la primera reunió d'una comissió creada recentment per estudiar el futur del tren a la ciutat. Des de Defensem el Tren de l'Empordà, s'oposen a què l'estació es traslladi per posar-la al costat de la del tren d'alta velocitat ubicada a Vilafant (Alt Empordà), com proposa el Ministeri de Transports i hi dona suport l'Ajuntament, i demanen que s'opti per soterrar les vies.

El portaveu de la plataforma Defensem el tren de l'Empordà, Pep Gou, considera que el trasllat seria "perjudicial" per la població perquè deixaria la capital altempordanesa sense estació i Vilajuïga i altres municipis de la comarca "incomunicats". Gou està convençut que és un "error" que ja s'ha demostrat en altres municipis com Salou, on "el trasllat de l'estació va suposar perdre el 70% dels viatgers".

A més, el portaveu de Defensem el tren de l'Empordà assegura que aquesta és una realitat que ja es veu a Figueres. "Per anar a Girona, el 89% dels viatgers continua fent servir el tren de mitja distància (que surt del centre de Figueres), tot i que l'AVE (que surt de l'estació de Vilafant) tardi menys i pràcticament valgui el mateix". Gou també diu que, en la mateixa línia, "el 37% dels que van a Barcelona des de Figueres també agafen els trens de mitja distància, per no haver-se de desplaçar primer fins a Vilafant". "Els que diuen que la posició de l'estació no té gens d'importància, no s'han mirat les dades", crítica.

Soterrar les vies

Com a alternativa per eliminar les vies del mig de Figueres, des de Defensem el tren de l'Empordà proposen soterrar-les com s'ha fet a altres ciutats catalanes com Vic. Això, diuen, suposaria una inversió menor que la que planteja el Ministeri de Transports, que vol construir una variant ferroviària nord a la ciutat que uneixi Vilafant amb línies com la de Portbou. El portaveu de la plataforma considera que és una "obra faraònica" i que el pressupost que caldria per tirar endavant el projecte pot intervertir-se en "millorar el transport públic de les comarques de Girona, que és un dels pitjors de tot Catalunya".

La comissió, decidida a fer el trasllat

L'acte de protesta s'ha fet coincidir amb la primera reunió del Consell del Comissionat per a la Transformació Ferroviària, després de la seva creació al ple de Figueres del setembre. La comissió està composta per 27 membres, entre tècnics municipals, experts en infraestructures, logística i transports, representants de tots els grups municipals i empresariat de Figueres i comarca; l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef; el responsable del Comissionat, l'exalcalde de la ciutat Joan Armangué, i la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Núria Bartrolich. La reunió s'ha fet aquest dissabte a dos quarts d'onze del matí a l'ajuntament de la capital.

Tal com la comissió ha informat a través d'un comunicat, en aquesta primera reunió s'ha repassat l'estat de la tramitació dels diversos projectes d'infraestructures viàries i ferroviàries de Figueres i s'ha abordat també el trasllat de l'estació de Figueres a Vilafant. Després de diverses reunions amb el Ministeri de Transports, la comissió considera aquest trasllat "la principal prioritat en matèria ferroviària, tant del Ministeri com d'ADIF" i espera "poder iniciar molt aviat la tramitació per a la redacció del projecte constructiu".

Licitació del projecte l'any que ve

En aquest sentit, s'ha acordat que en els pròxims mesos s'iniciarà la licitació del projecte constructiu de la variant de Figueres i de l'estació intermodal Figueres Vilafant, de tot el seu traçat que tindrà una longitud de 13.760,65 metres i que està previst que passi pels termes municipals de Vilamalla, El Far d'Empordà, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilafant, Figueres, Cabanes, Vilabertran i Peralada (Alt Empordà). També es contempla que enllaci amb l'actual línia fins a Portbou que, asseguren, "té garantit el seu futur com a trajecte ferroviari". Els activistes temen que això no passi i que la línia quedi "desconnectada".

A més, segons asseguren al comunicat, també està previst desdoblar el tram des de Vilamalla fins a l'estació Figueres Vilafant, que actualment disposa d'una sola via. L'edifici de la nova estació intermodal (tren convencional i alta velocitat) es vol projectar a uns 150 metres cap al sud de l'actual estació provisional d'alta velocitat. La licitació del projecte constructiu està previst que s'efectuï, com a màxim, durant el primer trimestre de l'any que ve.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha afirmat després de la reunió que estan "davant una oportunitat única on coincideixen tots els elements necessaris: polítics, econòmics i tècnics, per definir la Figueres dels pròxims deu anys"; una situació que, ha dit, "no es desaprofitarà". "Això és un projecte a mitjà i a llarg termini, i el que no volem és fer bullir l'olla i d'aquí a deu anys continuar pensant què farem i lamentant-nos d'haver perdut el temps", ha conclòs.

Per la seva banda, el responsable del Comissionat, l'exalcalde Joan Armangué, ha destacat sobre el debat del trasllat de l'estació: "La nova estació generarà una nova centralitat a Figueres i a l'àrea urbana, el 90% de la població viu a menys de 2.000 metres de la nova estació. Cal trencar la dualitat perifèria-centre i ha de ser el pretext per transformar un dels sectors més degradats de la ciutat". I ha afegit: "És un repte que s'ha de fer amb el màxim consens de tothom; el camí està emprès i hem de remar tots en la mateixa direcció".

Els activistes, fora de la comissió

Des de Defensem el tren de l'Empordà expliquen que no se'ls ha proposat formar part d'aquesta comissió, ni a ells ni a cap altra entitat. "Si ens haguessin convidat, hauríem dit que no estem d'acord amb la seva constitució, perquè es dona per fet que es traslladarà l'estació i que es faran tota una sèrie d'infraestructures que tindran un impacte i un cost molt gran pel territori", ha dit Gou, que ha afegit: "Volem que l'Ajuntament i el Ministeri de Transports ens expliquin perquè escullem l'opció més cara i que té més impacte".

En aquesta línia, el portaveu de la plataforma en defensa del tren ha insistit a dir que "soterrar és molt més barat i com que es fa sobre el traçat actua, no té impacte al territori". Optar per l'altra opció, assegura, "suposa un augment del caos circulatori a la ciutat i de les emissions, quan el que s'hauria de fer és reduir-les". "Cal fomentar el transport públic i no perjudicar-lo; és una obligació que tenim si volem deixar un món més arreglat pels que vindran", ha sentenciat.