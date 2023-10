Roses expropiarà tres finques per ordenar l’accés a Punta Falconera

L’Ajuntament de Roses ha començat els tràmits per a l’expropiació de tres finques per garantir l’accés al camí de Ronda i a Punta Falconera. L’actuació està inclosa dins un dels projectes del fons Next Generation. Els terrenys són sòl no urbanitzable i protegits. L’actuació està vinculada al projecte de creació d’un Espai de gestió, interpretació i educació a Punta Falconera. Concretament, aquesta àrea que s’expropia, que fins ara era privada, servirà per a l’ordenació del camí d’accés a l’àrea del centre d’interpretació.

Segons ha informat l’Ajuntament, conforme al planejament vigent, els terrenys estan classificats com a sòl no urbanitzable i qualificats una part de Zona 15- Protecció paisatgística i ecològica- i una altra part de Zona 17- Reserves naturals-. D’altra banda, segons el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del cap de Creus (PEPNCC), els terrenys estan qualificats amb la clau 3- Zona de paratge natural d’interès nacional, creuats per un camí preexistent que forma part de la xarxa viaria bàsica del Parc. Segons el Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTPCG), els terrenys tenen la categoria de sòl de protecció especial i protegit per la normativa sectorial del Pla d’Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000. En aquest cas, els terrenys es troben pràcticament el 100% dins la zona de Servitud de protecció i part dins la zona de servitud de trànsit. Els empresaris de Roses reclamen solucions als habitatges turístics il·legals, top manta, neteja viària i mobilitat L’actuació que es pretén portar a terme legitima les expropiacions. En concret són tres finques, una la parcel·la 88, té 33.732 metres quadrats. S’expropia, tal com va informar al ple l’alcalde, Josep Maria Martínez, per 11.789. La següent és la parcel·la 89 del polígon 6 que en aquest cas té una superfície de 31.948,00 m2 i un preu d’expropiació de 10.880. Finalment la tercera és la parcel·la 9010 del polígon 6, de superfície 489,00 m2 a expropiació per 166 euros. L’objectiu com va explicar Matínez, és poder portar a terme les obres previstes en aquests terrenys per garantir l’accés al camí de Ronda i a Punta Falconera. Fins ara els terrenys eren privats i l’àrea que s’expropia servirà per ordenar el camí que dona accés a l’àrea del centre d’interpretació dins el projecte de l’Espai de Gestió, interpretació i educació a Punta Falconera. Rebenten dues botigues de telefonia a Roses a cops de tapa de clavegueram i roben mòbils Els treballs estan inclosos dins un projecte al qual es va optar a obtenir fons europeus del programa Next Generation. Falconera, porta d’entrada En rebre el fons, el llavors regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens (ara també al govern) va posar de manifest «la intensa feina feta al llarg de molts mesos es veu recompensada amb aquesta important subvenció que ens permetrà tirar endavant un seguit de projectes transformadors per a Roses, que convertiran Falconera en porta d’entrada al Cap de Creus i que milloraran la nostra eficiència energètica, al mateix temps que ens aproparan a un turisme sostenible i desestacionalitzat i que faran de Roses un referent en la transformació digital turística.»