L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat l'avantprojecte del parc de l'Estany de Poma per convertir-lo en un gran parc públic. L'espai té un total de 72.821 metres quadrats. El projecte definitiu s'espera que estigui aprovat l'any vinent. L'oposició del consistori va fer alguns apunts sobre qüestions com valorar el manteniment, però tots els grups van valorar positivament l'avantprojecte durant la sessió plenària.

L'Estany de Poma està situat a l'interior d'un càmping i, per tant, fins avui no ha estat d'accés públic. L'objectiu és que sigui una gran àrea d'oci i passeig que se situa al sector de Riells, a tocar la platja.

L'any passat es va aprovar la modificació puntual del planejament que ha de permetre que la superfície passi a ser parc públic. Hi ha diverses finques de l'entorn on hi haurà la possibilitat de construir, des d'una zona hotelera a espai d'habitatge protegit.

L'avantprojecte que es va aprovar al ple municipal celebrat dilluns ha estat redactat pels despatxos AB Paisatgistes SL i Espai Lur Arquitectes SCCLP i mostra una gran àrea entorn de l'estany amb vegetació i àrees de descans. L'espai compta amb una gran àrea verda amb uns 1500 arbres. El projecte definitiu ha de concretar les actuacions.

Actualment, només té accés per l'entrada del càmping per avinguda Montgó, però es planteja que tingui 14 accessos i camins per a vianants i ciclistes que creuaran tot l'espai.

També es configuraran diversos espais amb mobiliari urbà per poder-se asseure i gaudir de l’entorn, així com zones de jocs o un mirador. Tant el carrer dels Cossis com la Rambla Mallols es podran ampliar i dotar de voreres i carril bici entorn de la zona de parc, ha informat l'Ajuntament. A més, està previst fer un sistema de recollida d’aigües que vagin al mateix estany i permetin també resoldre els problemes d’inundabilitat que pateixen algunes finques del voltant.

El pla per transformar l'espai està previst en diferents etapes que s'aniran complint a mesura que es vagin desenvolupant els diferents polígons.

Primera fase

La primera fase, que englobaria l’accés principal des de l’avinguda Montgó i l’entorn més immediat de l’Estany, així com una roureda que hi ha a la banda de la rambla Mallols, es preveu que es pugui començar a desenvolupar en un termini superior a un any. Serien els primers punts que es podrien obrir com a parc públic, ha informat l'Ajuntament.

La resta de parc, s’haurà d’anar configurant a mesura que es desenvolupin els diferents polígons que inclou la modificació puntual del planejament general.

L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, posa de manifest que fa diversos anys que l'Ajuntament es va plantejar convertir aquest gran espai en superfície verda. "Un espai per a passar estones i gaudir de la natura", destaca.

Un estany ocult al públic

L'estany té 8,2 hectàrees i fins al 2017 els terrenys estaven ocupats pel càmping Maite. En canviar de propietaris van començar a sorgir veus que reclamaven la protecció de l'entorn. A l'estany de la Poma hi ha també restes romanes del segle II aC i del segle III dC, de quan el senador Marc Ponci va desembarcar a la Clota amb dues legions que van acampar a la zona.