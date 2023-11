El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha posat en funcionament un portal per a l’adopció d’animals amb gossos i gats de la protectora per incrementar les possibilitats d’adopcions. D’aquesta manera, l’entitat ja ha començat a treballar en alguns dels serveis que aniran vinculats al Centre d’Acollida i Adopció d’animals de l’Alt Empordà que s’ha de construir a Pedret i Marzà. El projecte es va aprovar el mes de juny i està a punt de ser licitat per 1,6 milions d’euros, després que la primera licitació quedés deserta i s’haguessin d’ajustar els preus.

Al portal, s’hi pot accedir des de la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Allà es pot conèixer també informació sobre el projecte del nou centre d’animals. Mentre el nou equipament no estigui en funcionament, continua el servei a través de la protectora que gestiona l’Associació d’Animals i Plantes de Figueres. És l’únic centre a la comarca, tot i que hi ha nombroses associacions de protecció d’animals, però les instal·lacions han quedat obsoletes. Estan situades, a més, dins la zona urbana de Figueres.

El portal és una eina que neix com a recurs per a facilitar i oferir diferents recursos als ajuntaments i als ciutadans per a aconseguir una gestió idònia dels serveis que contribuiran a garantir el benestar dels animals de companyia de la comarca. Un particular, en cas de trobar un animal abandonat o perdut, cal que es dirigeixi al seu ajuntament. Aquest, si té conveni, sol·licitarà la recollida a través de l’Associació d’Animals i Plantes de Figueres i, en cas que no tingui conveni, ha de fer-se càrrec de l’animal.

Els ajuntaments tenen l’obligació de portar un cens municipal d’animals de companyia (gossos, gats i fures) i de la mateixa manera la persona que és propietària d’un animal de companyia l’ha de censar a l’ajuntament on resideix habitualment l’animal.

El nou projecte es va licitar entre desembre de 2021 i juny de 2022 per 830.324 euros, però va quedar desert per la conjuntura econòmica. Amb la redacció del nou projecte, s’ha aprofitat per incloure millores que augmenten el benestar dels animals. Es licita per 1,6 milions d’euros.

Al centre de residus

Es construirà a un extrem dins les instal·lacions del centre de residus comarcal. Disposarà d’11.466,60 metre quadrats, amb un edifici de serveis amb planta baixa. Hi haurà un pati d’esbarjo a la part posterior de les gàbies que estaran en grups de deu que compartiran el pati comú per a gossos.

A una part, es fa una reserva per a gats domèstics amb un espai tancat comú per a tots.

El nou portal és una de les eines del projecte que pretén fomentar les adopcions i el retorn dels animals perduts als propietaris. Ha de permetre fer més visibles els animals que s’hi podran trobar abans de fer-ne la visita i d’aquesta manera afavorir les adopcions.