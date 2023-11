Males notícies a l’Escala. Si fa uns dies us s'anunciava que l’emblemàtica tonyina Trini havia tornat al port del municipi acompanyada de “dues amigues”, ara hi ha hagut un gir de guió. Finalment, sembla que cap d’elles seria l’animal original, segons va informar el meteoròleg de TV3 Tomàs Molina al Telenotícies Vespre d’aquest dimarts. “Per l’època en que han arribat (abans de Nadal), especulaven que una d'elles era la Trini, però no. S’ha fet un anàlisi més aprofunditzat i la Trini té l’aleta del llom trencada, perquè es va ferir. En canvi, cap de les que ha arribat la té malament”, afirmava Molina, que afegia que, per tant, “són tres amigues d'ella que saben que les tracten tan bé a l’Escala que han vingut a veure si és cert”. En qualsevol cas, les “tres amigues” també han cridat l'atenció de diverses persones que les han volgut veure de prop.

Ja tornem a tenir la Trini al port de l'Escala!! Ha vingut acompanyada de dues amigues. Us ho expliquem avui a l'Informatiu de Canal 10 Empordà i Ràdio l'Escala. #tonyina #visitlescala Posted by Canal 10 Empordà on Monday, November 6, 2023

La tonyina Trini havia visitat l'Escala des del 2015. Només un any no ho va fer, el 2019. El primer cop que va aparèixer, uns pescadors la van trobar ferida. Era per Nadal, i durant mesos els pescadors l’anaven alimentant fins que es va recuperar dels talls. Un any més tard, el 2016, els pescadors van trobar novament l'animal al port i la van reconèixer gràcies a les taques i cicatrius que l’identifiquen. Va ser llavors quan es va convertir en tot un emblema. Per això, aquella gent de mar la va batejar. Se li va posar Trini en honor a la secretaria de la Confraria de Pescadors d'aquell moment.

Molt estimada al poble

La Trini s’ha convertit en un símbol de l'Escala. De fet, han estat diversos els homenatges que se li han fet. El 2021, per exemple, se li va dedicar una catifa de sal a la Festa del Carme. Així mateix, aquell mateix any es va presentar el llibre Trini, la tonyina de l’Escala. Es tracta d’un conte amb textos de Lurdes Boix i il·lustracions de Lluís Roura. El llibre, editat pel Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala, inclou un conte amb il·lustracions creades expressament per Lluís Roura, fotografies de diversos autors, un vídeo elaborat per Canal 10 a partir d’enregistraments de diversa procedència i la història real amb entrevistes als pescadors que van decidir tenir-ne cura any rere any.