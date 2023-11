Aquesta nova proposta incideix principalment en l’espai públic lineal de tot el carrer Avinyonet i és redactat pel servei de planificació i projectes de l’àrea d’Urbanisme de Figueres, amb els arquitectes Joan Falgueras i Itziar Carrera al capdavant. L’alcalde Masquef preveu «poder presentar l’avantprojecte d’adequació de l’accessibilitat i millora dels serveis del carrer Avinyonet durant el primer trimestre del 2024». La inversió prevista serà d’entre dos i dos milions i mig d’euros amb l’objectiu de «poder executar l’obra en el transcurs del 2025».

L’avantprojecte ha de garantir la continuïtat del Passeig Nou, mantenint el canal de circulació i renovant les dues voreres. La del costat sud serà granítica amb panots d’espina de peix i la del nord llambordes de formigó. S’hi afegiran tres o quatre fileres d’arbrat nou, principalment til·lers. L’enllumenat també seguirà l’estètica i el sistema del Passeig Nou amb el format de sostre continu de gotes.

Aquesta millora urbana forma part del Pla de transformació ferroviària que, en un futur, tindrà continuïtat des de la rotonda de la carretera de Llers fins al nou emplaçament de l’estació intermodal, que està projectada a la part alta del Mas Galceran. En els dos costats del giratori es preveu la construcció d’un edifici públic singular i d’un espai per a un establiment hoteler.

«Més a prop del Dalí que Girona amb la catedral»

La remodelació del carrer Avinyonet forma part dels projectes estratègics de ciutat i va ser presentada a tots els membres del Comissionat per a la transformació ferroviària en la primera reunió que va tenir lloc a finals d’octubre. Per a la mobilitat urbana, aquest carrer continua sent una peça clau en la connexió de l’actual i la futura estació intermodal amb la resta de la ciutat, com en el seu moment ho va ser les avingudes Vilallonga i Rubaudonadeu o el carrer Sant Llàtzer per a l’estació convencional. El president del Comissionat, l’exalcalde Joan Armangué, fa dues comparatives amb Girona i argumenta que «el 90% de la població de Figueres és a un radi màxim de 2.000 metres de l’estació d’alta velocitat quan, en el cas gironí, aquest fet afecta el 70% de població» i, afegeix, que «també cal tenir en compte que, si parlem d’espais atractius, des de la Nova Estació de Figueres, el Museu Dalí és a uns metres menys de distància que l’estació de Girona de la seva catedral».