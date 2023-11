El Partit Popular ha esgotat la seva paciència amb Àngela Domènech després de les seves declaracions en contra de la direcció del partit a Girona. Amb l'obertura d'un «expedient disciplinari», la fins ara presidenta local del PP a Figueres, i encara regidora, ha estat suspesa cautelarment de militància i «no podrà representar en cap institució al Partit Popular mentre duri la instrucció de la causa». De la mateixa manera, segons ha comunicat als militants figuerencs a través d'un correu electrònic, el Comitè Executiu Provincial del Partit Popular de Girona ha «nomenat una comissió gestora en el municipi de Figueres, presidida per Enrique Rodríguez». La nova gestora substitueix la fins ara Junta Local del PP que «queda cessada i, per tant, no podrà ni reunir-se, ni desenvolupar les funcions previstes per aquest òrgan».

La mesura dels responsables del Partit Popular a Girona arriba després de les crítiques d'Àngela Domènech cap al seu president Jaume Veray. Domènech va acusar el president provincial del seu partit de «falta de transparència» i va reclamar un «canvi urgent a la direcció» del PP a Girona. Domènech va denunciar que «quasi la totalitat dels recursos del pressupost de campanya del 28M per a la demarcació, s'han quedat a Girona ciutat. Ja en el 2019, i amb un pressupost de 60.000 euros, el 90% dels recursos es varen quedar a la capital, deixant quasi abandonades a 30 candidatures». Segons el correu electrònic enviat als militants, les «infraccions greus o molt greus» comeses per Àngela Domènech serien: - Menyspreu al vicesecretari nacional d'organització en un grup de WhatsApp a nivell nacional. - Revelació de converses privades. - Desobediència clara a la direcció provincial i autonòmica del Partit Popular. - Propagació de notícies que desprestigiïn al partit. - Manifestar públicament el menyspreu a qualsevol afiliat del Partit. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona