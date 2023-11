La fins ara presidenta del PP de Figueres i regidora a l'Ajuntament, Àngela Domènech, diu que conservarà l'acta i que no reconeix la "legitimitat" de la comissió gestora que el partit ha nomenat després d'apartar-la del càrrec i suspendre-la cautelarment de militància. Domènech assegura que la junta local té previst reunir-se divendres i que no s'ha seguit el procediment establert. "En conseqüència, demanarem responsabilitats a la direcció del PP de Girona i també al secretari general de Catalunya. És inconcebible que el PP de Catalunya i nacional ho permetin", afirma. Domènech atribueix la situació a la "petició de transparència" i avança que ja han presentat un recurs contra la resolució de l'expedient disciplinari que li han obert.

"Malauradament, tot plegat és la mala política actual que porta a la falsa democràcia. Tot són interessos personals obscurs. La meva prioritat és i serà Figueres, Figueres i Figueres", insisteix.

La decisió d'apartar la presidenta del PP a Figueres arriba després de les crítiques, amb denúncia a fiscalia inclosa, que Domènech va llançar contra la direcció provincial dels populars. Domènech va acusar el president provincial, Jaume Veray, de "manca de transparència" i va criticar que, arran d'això, se l'havia destituïda via WhatsApp com a vicesecretaria provincial de comunicació del PP. Va acusar Veray d'haver centrifugat cap a Girona ciutat els recursos del partit per a la campanya del 28-M, i de deixar amb un pressupost migrat la resta de candidatures de la demarcació (més d'una vintena).

A mitjans d'octubre, la fins ara presidenta del PP a Figueres va denunciar el president provincial, el secretari general Daniel Ruiz i el gerent Josep Toribio a fiscalia per un suposat delicte d'administració deslleial, per haver-li negat l'accés als comptes del partit i als de la campanya per a les municipals.