La Policia Local de Castelló d'Empúries ha denunciat una dona de 35 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota l'efecte de les drogues.

Els fets van succeir el passat divendres cap a les quatre de la tarda quan una patrulla de paisà del cos policial va interceptar un cotxe en un vial d'Empuriabrava.

Els agents van identificar i escorcollar la seva conductora. Van localitzar-li que duia algunes petites dosis de cocaïna per a consum propi. La van denunciar per aquests fets, per tinença de substàncies estupefaents.

Els policies en veure que la dona duia aquestes estupefaents també li va realitzar la prova del test de drogues i aquesta va donar positiu en el drogotest. Per tot això, també la van denunciar per conduir sota els efectes de les drogues.