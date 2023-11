L'adolescent de 16 anys desapareguda a Figueres ja ha pogut ser localitzada per la família. Es trobava a Girona.

La jove es diu Luna i ahir dijous a les vuit del matí havia d'anar a l'institut, però no hi va assistir. Des de llavors la família no en sabia res.

La famíliava presentar la denúncia de la desaparició ahir al vespre a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Figueres i ha demanat ajuda per trobar-la. Finalment, avui cap a les tres de la tarda ha dnat senyals de vida i la família hi ha pogut contactar.