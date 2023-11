Figueres debatrà en una jornada el present i el futur del sector logístic a la ciutat i a l'Alt Empordà.

La jornada, “Figueres, capital logística”, tindrà lloc el 30 de novembre a l'Auditori de Caputxins. Comptarà amb la participació d'experts i actors implicats en el sector com el polític i coordinador del pla de rodalies, Pere Macias, Víctor Cusí (consultor d’energies renovables), Francesc Grau (expert en internet), Karina Givert (experta en IA) o Jordi Bellana, director del Centre Logístic d’Amazon a El Far d’Empordà, entre altres.

La jornada també comptarà amb la participació de diferents empresaris que explicaran el seu punt de vista i la seva experiència sobre el sector logístic.

L'objectiu és debatre i parlar sobre el present i el futur del sector logístic a la ciutat i a la comarca de l’Alt Empordà. Aquesta serà una jornada de debat obert i distès, en clau interactiva.

Durant tot el dia es realitzaran diferents taules rodones: Infraestructures i transició energètica, un diàleg sobre la transformació viària i ferroviària, un debat sobre Amazon a tres bandes i una sobre el futur empresarial i industrial comarcal.

Un sector clau a Figueres

L'Ajuntament ha remarcat que el sector logístic és un sector clau a Figueres, que capitalitza Figueres com a territori històricament estratègic per al desenvolupament logístic, la seva modernització per assolir els reptes del segle XXI, el canvi de paradigma tecnològic que suposa la intel·ligència artificial, la digitalització de processos o la transició energètica, són motius clars i arguments sòlids que justifiquen plenament l’organització d’aquesta jornada logística amb l’aportació i el coneixement acreditat dels millors experts i referents del nostre país.

Aquesta jornada coincideix l’any 2023 amb la celebració del Centenari del Grup Padrosa o l’obertura del Centre d’Amazon a El Far, entre altres fets rellevants entorn de l’àmbit logístic, així com la consolidació d’indústries històriques amb Rieju, Bach, Gosbi o la instauració d’altres empreses emergents i startups.