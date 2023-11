El grup municipal d'ERC de Vilafant demana que s'investigui un "possible cas de conflicte d'interès" del tercer tinent d'alcalde, Víctor Grau (PSC), en una contractació municipal. La formació ho ha posat en coneixement de secretaria-intervenció i ho va preguntar al ple d'aquest dimarts el regidor republicà, Sergi Palomeras. Tot plegat té a veure amb un contracte a una empresa que es va aprovar en junta de govern. "Després vam veure per xarxes i, in situ, que finalment, ho feia una altra", va dir Palomeras. Aquesta empresa, segons el republicà, tindria vincles amb Grau.

El tercer tinent d'alcalde i regidor de Joventut va negar-ho i va assegurar que la contractació es va fer a una cooperativa de diferents empreses que, al seu torn, va subcontractar serveis a una altra empresa. En aquest sentit, va dir que no tenia cap relació amb l'empresa a qui es va adjudicar el servei i que van ser els serveis tècnics els que van valorar les empreses i van escollir "la que millor servei donava". "Després la subcontractació que es fes, la desconec perquè no competeix l'Ajuntament, és una cosa interna de l'empresa", va afegir. Des d'ERC, però, sostenen que Grau s'hauria d'haver abstingut en la votació a la junta de govern local o que directament no hi hauria d'haver votat a favor. w Ordenança d'aigua D'altra banda, el ple ha aprovat una ordenança per regular les mesures d'estalvi d'aigua. Unes mesures d'estalvi d'aigua que ja fa mesos que el municipi aplica, però que amb aquesta nova ordenança disposaran d’un marc legal que preveu les mesures i també les sancions en cas d'incompliment, que poden arribar fins als 750 euros. Entre elles, hi ha la reducció del consum públic, la disminució de la pressió o l'aplicació de nous sistemes de rec amb menor consum.