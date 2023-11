L'equip de govern de Figueres preveu un pressupost de 75,6 milions d'euros per al 2024 amb 7,5 milions en inversions. La xifra suposa un increment d'un 6,76% respecte d'aquest 2023 però des del govern insisteixen que han hagut de fer mans i mànigues per quadrar-lo. Per una banda, pel context inflacionista i, per l'altra, per algunes "herències rebudes" que els han obligat a ajustar "al màxim" els números. L'alcalde, Jordi Masquef, diu que prioritzaran "la seguretat" i fer de Figueres una ciutat "amable" on viure. Entre els projectes previstos, hi ha la instal·lació de lectors de matrícules als accessos (325.000 euros), l'estudi de la Ronda Nord (225.000 euros), la reforma del Casino Menestral (600.000 euros) o la del carrer Avinyonet (100.000 euros).

Masquef, però, no amaga que no són exactament els números que voldrien perquè la realitat els ha obligat a ser "molt estrictes" a l'hora de quadrar els comptes. Sobre això, l'alcalde ha dit que, per una banda, hi ha l'escenari inflacionista (calculen que es podria tancar el 2024 amb un 4%) i, per l'altra, algunes "herències en forma de motxilla" que han rebut de l'anterior govern. Tot i això, Masquef ha evitat fer sang i ha dit que "no eren una excusa" per aconseguir implementar el seu projecte de govern.

En aquest sentit, ha dit que han ajustat al màxim el capítol de despeses, malgrat que les de personal i les financeres es dispararan un 11,6% i un 87,5%, respectivament. En aquest sentit, tant ell com el regidor d'Hisenda, Ramon Pastoret, han explicat que cal tenir en compte el nou personal que s'ha incorporat i també l'increment previst als funcionaris. A més, per un error humà, el pressupost d'aquest 2023 contemplava uns 650.000 euros menys en sous de personal dels que realment s'han de pagar.

Pel que fa a les despeses financeres, l'equip de govern preveu incrementar lleugerament l'endeutament (fins al 50,28%) amb la concertació d'un nou préstec de gairebé 5,3 milions per finançar gran part de les inversions.

Entre elles, hi ha una partida de 450.000 euros per a l'adquisició de terrenys i expropiacions per fer alguns aparcaments dissuasius i de l'actuació prevista de la Ronda Nord. Aquí el pressupost també contempla una reserva de 225.000 euros per fer el projecte i començar els treballs.

També es destinaran 125.000 al futur Carme Guasch; 712.000 a l'adequació de la Pujada del Castell finançada amb fons europeus; la millora del carre Lasauca; les reformes del carrer Avinyonet per dignificar l'entrada a l'estació (100.000 euros) i del carrer Doctor Ferran, a la zona oest; 100.000 euros per al projecte de nou pavelló que es redimensionarà o 325.000 euros per "blindar" els 15 accessos que hi ha a la ciutat. Masquef ha explicat que aquests diners se sumaran a una partida de 125.000 euros que tenen d'aquest 2023.

D'altra banda, s'ha previst una partida de 600.000 euros per acabar les obres del Casino Menestral. Masquef ha explicat que han demanat una subvenció a la Generalitat per actualitzar el projecte que es va fer fa anys i que també s'ha sol·licitat la subvenció del 2% Cultural de l'Estat. L'equip de govern confia, també, que la Generalitat s'hi acabi implicant i el projecte es desencalli definitivament. Paral·lelament, Ajuntament i propietat estan estudiant la fórmula jurídica per poder intervenir en un edifici privat. El consistori planteja que els cedeixi la propietat i, al seu torn, donar-ne l'usdefruit a l'entitat durant 99 anys, el màxim que permet la llei.

Nova subhasta de la Casa Nouvilas

Part de les inversions, però, estaran supeditades a la venda de la Casa Nouvilas, que tornarà a sortir a subhasta després que la primera quedés deserta i que tindria un comprador interessat. A més, el govern municipal preveu que a l'estiu arribi una important aportació dels tributs de l'Estat, que de moment es preveuen al fons de contingència (700.000 euros) però que s'acabaran destinant a ampliar partides de despeses que s'han reduït per "prudència".