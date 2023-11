Dos homes han aparegut morts aquesta matinada a tocar un veler embarrancat al Port de la Selva.

Els dos cadàvers suraven a l'aigua i han hagut de ser rescats. Les autòpsies a les dues víctimes han confirmat la mort natural per ofegament. Les víctimes eren amics i eren dos ciutadans francesos de 73 i 77 anys.

Salvament Marítim va rebre l'avís del seu homòleg francès quan eren tres quarts d'una de la nit per dirigir-se fins a la costa de la urbanització del Cap de Bol per un veler embarrancat que ha xocat contra l'illot que porta el mateix nom que la zona residencial.

A la zona s'han desplaçat d'entrada la Guàrdia Municipal del Port de la Selva que ràpidament han localitzat el veler embarrancat. A la zona també hi han anat els Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers, el SEM, la Salvamar Anilam i l'helicòpter helimer 221 de Salvament Marítim i la Guàrdia Civil. S'han dirigit fins a la zona on s'han trobat l'embarcació a uns 30 metres de la costa i els dos cossos de dos homes surant.

Els Bombers han arribat a la zona i han anat fins on hi havia les víctimes surant i les han tret fins a les roques. Posteriorment, efectius de Salvament Marítim amb l'helicòpter han rescatat les dues víctimes a prop del far de S'Arnella, indiquen des dels Bombers.

Han portat els dos homes fins a la platja i el SEM ha intentat reanimar les dues víctimes, però els sanitaris malgrat els esforços no els han pogut remuntar. El metge ha certificat la mort d'ambdós homes.

Mort accidental

La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir què ha succeït. La Guàrdia Civil considera els fets un cas accidental. Els investigadors treballen en la línia que els dos homes haurien mort intentant sortir del veler que s'ha enfonsat. Efectius dels submarinistes dels GEAS s'han desplaçat al Port de la Selva per inspeccionar l'embarcació però el temporal ho ha fet ajornar per ara.

Els dos tripulants són els qui ha alertat que tenien emergència avisant de matinada al Centre de Coordinació de Rescats Marítims La Garde (França), que un minut després ha avisat al centre de Salvament Marítim espanyol . Ambdós homes han mort ofegats intentant fugir del tràgic accident marítim. Els dos cadàver han estat traslladats a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona on se'ls ha fet l'autòpsia i s'ha confirmat que han mort per ofegamnet.

Aquest matí el veler encara es trobava embarrancat però ja enfonsat i només se'n divisava el màstil. L'embarcació anomenada Firol és de 13 metres d'eslora, segons Salvament Marítim. Una nau que està previst retirar el més aviat possible -primer caldrà una inspecció dels GEAS per escorcollar- però el temporal podria ajornar-ho fins el cap de setmana quan la previsió és més bona, de cara a diumenge o dilluns.

La mala sort dels tripulants

Pel que fa al trajecte que feien els dos navegats, els investigadors de la Guàrdia Civil han pogut confirmar que aquests navegants feien un trajecte pel sud de França però la mala mar els va fer anar cap a Catalunya. Concretament, havien sortit del port d'Adge, una localitat propera a Montpeller i anaven cap a Gruissan, a prop de Narbona. Segons conta en una trucada feta al centre d'emergències francès a un quart de deu van informar que no podien anar a Gruissan per la mala mar i el temporal i que anirien més al sud, entrant a Espanya per amarrar el veler. La mala sort va ser que quan van entar a la zona del Port de la Selva per intentar d'amarrar van partir l'accident degut també a la forta tramunana i es van produir els greus danys a l'embarcació, indiquen fonts policials.

Molt mala mar i vent

L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera explica que de moment desconeixen si els dos morts s'allotjaven al municipi i n'havien sortit o hi tornaven. Finalment s'ha confirmat que ambdós estaven de pas perquè havien tingut problemes amb el temporal a França.

D'altra banda, relata que porten molts dies de mala mar a la zona i que era "agosaran" navegar -si ha estat el cas dels dos morts en l'accident- per la tramuntana i el fort temporal de vent que feia amb ràfegues de fins a 90 km/hora. Una mostra d'aquest fort moviment marítim i del perill, explica, és que la els pescadors de la zona no han sortit a navegar la darrera setmana per les condicions climatològiques.