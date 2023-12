El conegut llibreter de Cadaqués Heribert Gispert Ribot ha mort als 97 anys. Era conegut per la publicació de diferents llibres dedicats al seu poble, com per exemple 'Cadaqués, autèntic?', on reunia les petites històries del poble i la seva gent. També va ser l'autor de publicacions com 'Des des banc des portal' o el llibre de poesia 'Lo nostre'.

Heribert Gispert (1926) era un cadaquesenc amb una gran memòria i amb una gran passió pel seu poble. De fet, a banda de llibreter, havia estat carter, actor de teatre aficionat i escriptor. A més, també havia estat president de la Unió Esportiva Cadaqués i de la Societat l'Amistat. Alhora, era l'home del temps i col·laborador del SMC i de Ràdio Cap de Creus. Aquest fort vincle amb el municipi que va fer que el 2022 Gispert fos nomenat Cadaquesenc d'Honor. Així mateix, l'any 2010 va rebre el premi de poesia del 7è Premi Literari de prosa i Poesia per a jubilats, pensionistes i persones de més de seixanta anys vinculades a la comarca. 'Cadaqués, autèntic?', el seu llibre més emblemàtic 'Cadaqués, autèntic?' (1998) és un llibre escrit amb un únic suport, la memòria del mateix Gispert. El llibre arranca el dia 4 d'abril de 1931, moment de la proclamació de la República, i es clou el 2 de febrer de 1956, data tràgica per Cadaqués perquè va ser quan, a causa d'una gelada, es van morir el 99% de les oliveres del territori. Alguns fets històrics són tractats d'una manera molt delicada, ja que "no m'he volgut comprometre", explicava l'any 1998 a EMPORDÀ. Gispert assegurava que una de les constants que l'ha ajudat en aquest treball per connectar-se amb el seu passat han estat les olors.