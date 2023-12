El Departament d'Acció Climàtica ha fet una plantació d'onze exemplars de capells d'aigua al Parc Natural d'Interès Nacional (PNIN) de l'Albera. Es tracta d'una planta que només es pot trobar en aquest indret i a la desembocadura del Ter, a Torroella de Montgrí . L'interès per la seva recuperació es deu a que es tracta d'una espècie en perill d'extinció. Els onze exemplars han estat cultivats al Centre de Recursos Genètics Forestals de Torrefussa i s'han plantat en cinc ubicacions diferents del massís de l'Albera. Ara els tècnics en faran un seguiment per tal de comprovar l'evolució de les plantes i si finalment es poden consolidar.

A banda, es buscaran altres localitzacions més allunyades dins del massís de l’Albera per intentar generar altres nuclis de població. Per això, el Departament preveu seguir treballant per multiplicar i cultivar nous exemplars a través del material que ha quedat conservat. 'L’Hydrocotyle vulgaris', conegut popularment com a capell d'aigua, és una planta de la façana atlàntica europea que es distribueix des de la península Ibèrica fins a l’extrem sud d’Escandinàvia.

Es tracta d'una especie gens freqüent a l’Europa continental. Al Mediterrani també és molt escassa i apareix en indrets puntuals i dispersos. A Catalunya s’ha detectat històricament de quatre punts: el delta del Llobregat, la desembocadura del Besòs, la desembocadura del Ter i l’Albera.

Les poblacions del Llobregat i del Besòs es troben extingides per les profundes transformacions que han patit. A la desembocadura del Ter, tot i que també es creia extingida, fa menys de deu anys es va trobar una petita població, i també s’hi estan desenvolupant accions de conservació coordinades pel Parc Natural del Montgrí i Baix Ter.