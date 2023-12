Castelló intenta protegir de la massificació una platja del Parc dels Aiguamolls

La platja de la Rubina de Castelló d’Empúries és una de les platges del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà que per la facilitat d’accés pateix un excés de vehicles que embruten i degraden l’espai natural. El govern ha reforçat recentment la cartelleria recordant les prohibicions, per a l’accés de les autocaravanes, una de les problemàtiques. S’està a l’espera que l’Estat executi un projecte de regeneració pendent des de fa anys. En una visita recent se‘ls va informar que estaven pendents dels informes mediambientals.

Es va anunciar per primer cop el 2002 amb una inversió prevista de 3,3 milions d’euros. El 2021 es va presentar. I ara, segons el regidor de Serveis, Antonio Martín, en una recent reunió a la subdelegació del Govern se’ls va informar que «faltaven els informes mediambientals, que pel projecte hi ha pressupost i que està a punt de desencallar-lo».

La regidora del grup a l’oposició, Junts, Dolors Barceló, va posar el tema sobre la taula al darrer ple municipal emmarcat en la problemàtica de l’estacionament d’autocaravanes. Barceló va reclamar «un pla de regeneració urgent del pla de la Rubina que cada estiu està més deixat, més brut i degradat per la hiperfreqüentació, sobretot de les autocaravanes». En aquest sentit va posar de manifest que no hi ha cap control i que «trenquen les tanques, entrant dins l’espai del parc natural». El regidor de Som Empuriabrava i Castelló, Josep Espigulé, també va insistir en què el projecte de la Rubina ha d’arrancar.

L’alcaldessa, Anna Massot, va recordar que a la Rubina sempre ha estat prohibit l’accés d’aquest tipus de vehicles i que, per aquest motiu, es va instal·lar un gàlib. Justament, des del síndic de greuges se’ls va recomanar no fer distincions i permetre l’entrada de tots els vehicles, però el govern ha decidit i argumentant la restricció. Massot va admetre que a la Rubina «hi ha un problema de mobilitat» i que estan a l’espera que es desenvolupi el pla previst pel govern de l’Estat.

La platja de la Rubina és un dels trams del litoral que ha quedat preservat de la urbanització d’edificis. Està situada entre l’estudi del Grau i la urbanització d’Empuriabrava. És una plata de caràcter natural que se situa dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Per aquest motiu es marquen els espais dunars per a preservar la flora i fauna. És una platja apte per a gossos i on es permet el windsurf i kitesurf.

El projecte que pretén tirar endavant ha estat redactat pel Servei de Costes a la Demarcació de Girona del Ministeri per a la Transició Ecològica i es va exposar al públic el 2021 amb una inversió de 2,5 milions d’euros. Es pretén recuperar el sistema dunar de la platja, naturalitzar els antics camps agrícoles situats dins el domini públic marítimo-terrestre i ordenar les activitats d’Ús Públic mitjançant la construcció d’un conjunt d’elements d’accés i serveis públics.

El projecte inclou limitacions dels accessos, aparcaments alternatius, entre altres mesures per regular-hi la mobilitat.

Després de la presentació, diversos col·lectius van mostrar el rebuig perquè entenien que comportava restriccions que afectaven les activitats econòmiques. El govern va deixar clar que no modificarà els usos actuals de la platja. Però el projecte ha de suposar frenar la massificació actual que malmet el medi ambient amb una regulació de la mobilitat i accessos.