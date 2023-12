L’Ajuntament de Figueres ha adjudicat aquesta setmana les obres per resoldre el «punt negre» entre l’avinguda Salvador Dalí i la pujada del Castell. El que és l’antiga N-II al tram urbà, encara de titularitat de l’Estat i requereix intervencions a diversos punts. En aquesta actuació s’invertiran 240.844, 69 euros.

El projecte, que es va començar a gestar durant l’anterior mandat, s’ha adjudicat a l’empresa a l’empresa Coaypa Obres i Serveis, S.L. amb un termini d’execució de tres mesos.

El tram té un elevat trànsit perquè se situa a l’antiga N-II que permet entrar a la ciutat o adreçar-se direcció Llers i la Jonquera. La titularitat de la via, tot i que està previst que passi a ser de Figueres, actualment encara és de l’Estat. Per això el projecte de millora de la cruïlla va haver de rebre prèviament el vistiplau de l’Estat. Les actuacions que es portaran a terme estan pensades per a les futures actuacions a la mateixa avinguda Dalí i a la reforma de la pujada del castell.

El projecte contempla la millora de la seguretat de vianants i vehicles semaforitzant aquesta cruïlla de la Pujada del Castell on l’accés a ambdues vies és perillós.

La Pujada del Castell permet accedir a una banda de la via cap al Castell de Sant Ferran, i per l’altra, al centre de la ciutat. S’adequarà l’accessibilitat a la cruïlla permetent la continuïtat de l’itinerari accessible al llarg de la Pujada del Castell. Se sincronitzarà la nova cruïlla amb la semaforitzada existent a la cruïlla del carrer Rector Aroles. Si s’aprofitarà l’execució de l’obra civil de les rases per al traçat dels nous conductes.

Millores a la via

Un estudi va xifrar en uns vuit milions d’euros les millores que calien a la carretera. Es va elaborar pendents que l’Estat cedeixi la titularitat.

A la carretera, l’única obra important que s’ha portat a terme en els darrers anys ha estat l’eliminació d’una altra cruïlla perillosa, la de la plaça del Sol. Aquí es va construir un gran giratori que permet la regulació del trànsit. Conflueixen en aquest punt els vehicles que circulen per l’avinguda Salvador Dalí i també els que s’incorporen de l’N-260. A la via calen resoldre altres mancances, com embuts perillosos o manca de voreres.