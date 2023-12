Malgrat que l'Ajuntament de Figueres no ha pogut iniciar cap expedient sancionador per malbaratament d'aigua per no tenir l’ordenança reguladora fins ara, l'empresa supramunicipal que gestiona el servei, Fisersa, té detectats quins han estat els usuaris que han traspassat les línies de consum marcades per les restriccions vigents. Segons les dades facilitades pel govern municipal, pel que fa als abonats industrials, els quals han de reduir un 25% els seus consums anteriors, n'hi ha 111 que han incrementat encara més el seu consum davant dels 31 que l'han assolit fent els deures d'estalvi d'aigua, un altre manté els seus consums i 34 més han reduït consums, però no han assolit encara el 25% de reducció.

Quant als consumidors domèstics, dels 19.695 abonats registrats, n'hi ha 366 abonats que superen en més d'un 10% les dotacions màximes de 200 l/hab. / dia, 277 abonats superen en més d'un 25% les dotacions de 200 l/hab./dia. Fisersa matisa que «aquests són susceptibles d'ésser sancionats si l'Ajuntament defineix un consum màxim. Però això no cal mentre Figueres, en conjunt, compleixi. En canvi, són als que anirem a fer inspeccions , per veure si els consums són a causa d'activitats no permeses, com ara omplir piscines, tasques de reg, etcètera». Figueres perseguirà el malbaratament d'aigua amb sancions de fins a 3.000 euros Sancions En aquest sentit, aquest dijous el plenari municipal ha aprovat la modificació de l'Ordenança que permet aplicar un règim de sancions per a les infraccions, amb els respectius imports econòmics, que s'han classificat en lleus: fins a 750 euros; greus: de 751 fins a 1.500 euros i molt greus: de 1.501 fins a 3.000 euros. L'Ordenança aprovada té per objecte «la regulació dels usos de l'aigua en l'àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable de competència municipal i fomentar l'estalvi en el consum d'aigua en situació de sequera i s'aplica durant els períodes de declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua».