L'Ajuntament de Figueres crearà nou sòl industrial per a indústries, sector terciari i comptable amb usos comercials. Es farà en un sector de 280.438 metres quadrats al nord de terme municipal. Al sector ja hi ha empreses i és l'àrea on es preveu una nova depuradora.

El govern ha contractat la redacció de l'Avanç de Pla Parcial del sector industrial Nord a l'empresa Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats, SLP. L'àmbit del sector té una superfície total de 280.438,04 metres quadrats, però amb un sostre màxim segons planejament de 185.080,11 metres quadrats. L'objecte del contracte és la redacció del sector previst al Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) perquè es considera que és necessari "per possibilitar el desenvolupament industrial al nord del terme, entorn d'indústries ja existents, i per fer-lo compatible amb la concreció dels enllaços viaris del sector" i també amb "la reserva d'espais per a equipaments de serveis tècnics, vinculat amb la necessitat d'instal·lació d'una nova depuradora segons el pla director de Figueres de Serveis, S.A. El govern remarca que amb aquest encàrrec s’inicia el procés per dotar la ciutat de nou industrial, "una de les línies estratègiques municipals per a diversificar l’estructura econòmica local, dins el nou horitzó d’oportunitats per les noves infraestructures que reforçaran la posició geoestratègica de Figueres i la seva àrea urbana".