Quatre persones van resultar ferides ahir al vespre en un accident múltiple de trànsit a l'AP-7 a Biure. El succés va produir-se cap a un quart de nou de la nit a l'altura del quilòmetre 13,8 de l'autopista en sentit Girona i es van mobilitzar els efectius d'emergències (diverses patrulles Mossos d'Esquadra de Trànsit, quatre unitats del SEM i cinc dotacions dels Bombers).

Per causes que es desconeixen i els Mossos investiguen, en el sinistre viari s'hi van veure implicats cinc vehicles que van xocar. En total hi havia dos cotxes, dues furgonetes i un tot terreny. Una de les furgonetes va punxar la roda. Arran dels fets un dels cotxes va acabar bolcant a uns 100 metres al sud de la via, indiquen els Bombers.

Arran dels fets, quatre persones van resultar ferides. D'aquestes, dues van ser traslladades amb ambulàncies ferides de poca gravetat a l'hospital Josep Trueta de Girona. Mentre que els dos altres afectats ho van ser de caràcter lleu i el SEM els va evacuar a l'hospital comarcal de Figueres.

ATENCIÓ Accident greu AP-7 amb autopista tallada de la Jonquera direcció Figueres. Posted by Anti-Radars Garrotxa on Thursday, December 14, 2023

Cues de fins a 2 quilòmetres

Aquest accident de trànsit va ser molt aparatós i a causa de la gran quantitat de vehicles implicats i els serveis d'emergències mobilitzats també es va haver de tallar l'autopista en sentit Figuers des de Biure. Això va succeir cap a dos quarts de nou i fins a tres quarts de nou la situació es va mantenir així, indica el Servei Català de Trànsit.

Posteriorment, es va obrir un dels carrils i fins passades les dotze de la nit no es va donar per normalitzada la situació viària, gairebé quatre hores després del sinistre viari. Aquests problemes de circulació van acabar generant moltes cues que van arribar a un màxim de dos quilòmetres de longitud, indica Trànsit.