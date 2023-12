L’Associació de Veïns del Poblenou és taxativa davant la polèmica generada pel desallotjament de setze persones de l’edifici conflictiu del carrer Ponent: «Suport total a l’actuació portada a terme per l’Ajuntament de Figueres i la Guàrdia Urbana. La situació era insostenible en tots els àmbits. Tant des de la nostra Associació com des de les comunitats educatives de l’escola Joaquim Cusí, l’institut de l’Olivar Gran i la llar d’infants Lilaina s’havia demanat a l’Ajuntament que actués per aturar l’alt grau d’incivisme que generaven algunes persones que ocupaven aquest edifici. Hi ha hagut incendis, pressionaven la gent gran que passava per allà o les famílies de les escoles per demanar diners a tota hora i ja no en parlem de la insalubritat de totes les deixalles que s’hi acumulaven», diuen. «No hem de confondre les necessitats vitals d’algú amb el seu comportament social. A prop hi ha un altre edifici amb pisos ocupats i no generen cap conflicte», afegeixen.

Desallotgen i tapien un bloc ocupat de Figueres Aquesta postura favorable a l’actuació municipal coincideix amb l’expressada per la Federació d’Associacions de Barris de Figueres (FABF) davant l’anunci de la interposició d’una demanda al jutjat contenciós administratiu contra l’Ajuntament. A través d’un comunicat ha volgut «mostrar el total suport cap a l’Ajuntament de Figueres per la decisió presa en aquesta qüestió». Segons el comunicat, «la seguretat, la neteja i la disminució de la delinqüència en els nostres barris és primordial per a la Federació». En el mateix escrit, des de la FABF s’afegeix que «desitgem un futur millor per a les persones que pateixen de baixes condicions d’habitatge i de vida, però no a qualsevol preu. Cal seguir les vies legals d’ajuda als ciutadans».