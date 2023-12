Mor l'home abatut a trets per la Guàrdia Urbana a Figueres i que havia amenaçat l'excunyada i la neboda amb una escopeta L'individu ha disparat contra la casa de la familiar, els agents han anat a la zona per veure què passava, els ha rebut a trets i els policies s'han hagut de defensar amb les armes reglamentàries L'agressor ha resultat ferit de gravetat sobretot al tòrax i no ha superat les ferides