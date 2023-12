L'administració de loteria de l'Escala, l'Anxova Milionària, ha incrementat gairebé un 30% les vendes de la Grossa de Nadal. El motiu ha estat que l'any passat va repartir fins a 80 milions d'euros en un primer premi de la loteria del Nen.

Des que aquest estiu es van començar a comercialitzar els dècims corresponents al sorteig que tindrà lloc aquest divendres, 22 de desembre, que l’establiment ha multiplicat els seus clients, que provenen de Catalunya, la resta de l’Estat i de l'estranger. Justament, han multiplicat els clients francesos, anglesos i alemanys. Expliquen que des de l'estiu "ha estat una bogeria".

També s’ha notat un augment de vendes pel que fa a la resta de jocs, com ara la Quiniela, la Primitiva o l’Euromillones, entre d’altres.

A mitjans de desembre ja han esgotat alguns dels números del sorteig de Reis.

L’administració ha passat de comercialitzar uns 300 números diferents de la Grossa de Nadal a tenir-ne entre 1.500 o 2.000, mentre que si eren 100 números de la loteria del Nen els que hi havia disponibles l’any passat actualment en són prop de dos milers. A tot això, l’Anxova Milionària ha multiplicat per tres els ingressos registrat durant el cap de setmana.

El primer premi de l’edició més recent d’aquest sorteig, corresponent al número 89.603 i dotat amb 200.000 euros cada dècim, va permetre que l’administració repartís 80 milions d’euros. Dels 500 dècims que es van posar al mercat, en va vendre un total de 400. De les 40 sèries premiades, 9 d’elles van anar a parar a Figueres i les restants totes es van comprar a la finestreta de l’establiment. Una part del premi va caure a persones amb segona residència a l’Escala que són d’origen francès. La xifra de clients que provenen d’aquest país s’ha multiplicat i també ha crescut el número de compradors anglesos i alemanys.

El responsable de l'administració, Fèlix Pons, ha explicat que “des de l’estiu fins ara estem vivim una autèntica bogeria. El nivell de feina ha pujat moltíssim i les cues es repeteixen, sobretot els caps de setmana”. Recorda que “el que vam viure el passat gener va ser increïble. Només hi ha tres coses que paralitzen un país: les eleccions generals, la final de la Copa del Món de futbol i el sorteig de la loteria. I amb el primer premi del Nen, tothom es va fixar en nosaltres”, i afegeix que “gràcies a això no només nosaltres vam sortir-ne beneficiats, sinó també la resta de pobles i ciutats de la província, perquè les vendes han pujat a l’Escala i també d'altres llocs”.

Explica que “de tots els jocs que hi ha, els únics primers premis que no hem repartit són els de l’Euromillones i el de la Grossa de Nadal, així que ens faria molta il·lusió donar-lo aquest any. Em conformo amb qualsevol premi: un segon, tercer, quart o cinquè. Però si no som nosaltres, que el reparteixi algun company d’una altra administració gironina, això també em deixarà satisfet”.

Els premiats els visiten

Aquests darrers mesos, l’Anxova Milionària ha viscut alguna situació anecdòtica com ara quan els seus propietaris van rebre la visita de diferents parelles, procedents de Madrid i Galícia, que havien comprat l’any passat el dècim guanyador del primer premi de l’última loteria del Nen per Internet. “Ens ho van voler explicar en primera persona i compartir la seva alegria amb nosaltres, tot passant les vacances a la Costa Brava”, recorda Fèlix Pons, qui també ha hagut d’atendre, per exemple, a un grup nombrós de ciclistes que van decidir aturar la seva ruta expressament a l’Escala per comprar loteria. “Fins i tot arriben autocars plens de gent, que visiten el poble i aprofiten per passar per aquí. Ara mateix venem qualsevol número. Els més macos i els que es consideren més lletjos”, conclou.

Una administració amb 37 anys

L’administració de loteria número 1 de l’Escala, situada al número 9 del carrer Enric Serra, es va crear el 1986 i des de fa 37 anys que no ha parat de repartir sort. La jornada més prolífica la va viure el passat 6 de gener amb la venda del número 89.603, corresponent al primer premi de la Loteria del Nen, però ha distribuït molts més diners durant més de tres dècades. El 2022, pel sorteig extraordinari del Dia del Pare, va repartir 3,9 milions d’euros, mentre que va fer dos números anteriors al primer premi de la Loteria Nacional l’any 2015. Van ser gairebé 14,5 milions d’euros en premis els que va concedir el 2014, entre ells el més gran de la història a les comarques gironines amb els 12.330.000 euros del Gordo de la Primitiva.

El mes de desembre de 2006 també va repartir 9 milions d’euros. Només sis mesos abans ja havia tocat un altre primer premi, que en aquella ocasió va deixar 3 milions d’euros a l’Escala. Exactament la mateixa quantitat del primer premi del sorteig del 24 de maig de 2007. L’any 2004 es va vendre el primer premi del sorteig del dijous del gener, situació que es va repetir el mateix mes, però de 2016. Aquest mateix any, una Quiniela de 14 encerts corresponent a la segona jornada del campionat de Lliga de futbol de Primera i Segona Divisió es va traduir en un premi de més de 46.000 euros.