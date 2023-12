Els grups d'ERC, Gent de l'Escala, Alternativa per l'Escala i Junts han presentat un recurs de reposició contra l'acord pres pel ple municipal de subhastar la casa-taller del pintor escalenc Rafel Ramis. L'oposició, a excepció del regidor d'En Comú que no s'ha adherit a la convocatòria, considera que la decisió "està fora de tota ètica" i que és "absolutament immoral". "El govern de l'Escala està incomplint el compromís municipal amb la família Ramis", la portaveu d'ERC, Etna Estrems. L'equip de govern va aprovar la subhasta al ple de novembre amb l'objectiu d'adquirir altres finques d'interès cultural i patrimonial del municipi.

Per la seva banda, el portaveu de Gent de l'Escala, Xavier Ballesta, remarca que l'acord es va prendre "en contra de la voluntat de la majoria dels escalencs i escalenques", tenint en compte que tots els grups de l'oposició excepte En Comú hi van votar en contra. La portaveu d'Alternativa per l'Escala, Eva Trias, a més, diu que han detectat "irregularitats" pel que fa a la taxació presentada per l'Ajuntament. "Aquesta taxació està caducada. Per temes patrimonials no pot superar un any d’antiguitat i data de l’octubre de 2022", remarca Trias.

"Demanem a l’equip de govern que aturi el procés de subhasta de la casa taller del pintor. Un Ajuntament no es pot vendre ni patrimoni ni història i això és el que pretén fer aquest govern. Ramis, forma part llegat històric escalenc que ens ha deixat a través de les seves obres i per tant demanem que aquesta casa es museïtzi i es converteixi en un actiu cultural més", afirma Jordi Roura, portaveu de Junts per l’Escala.

La casa-taller va passar a ser de titularitat municipal l'any 1999 amb el compromís -que es va adquirir amb la vídua del pintor- que es catalogués l'obra conservada i s'hi habilités un espai expositiu a l'interior. Durant el ple d'aprovació, el regidor de Cultura, Martí Guinart, va defensar que amb la venda es comprometien a promoure l'adquisició d'altres finques d'interès.