L'Associació de Propietaris Forestals de l'Alt Empordà (APFAE) ha engegat una campanya en contra dels parcs eòlics previstos a la zona de l'Albera i reclama la creació del Parc Natural de l'Albera per protegir l'espai. L'entitat, que agrupa 130 propietaris i una superfície de més de 14.000 hectàrees, diu que no s'oposa a les energies netes però sí a "fer-ho de qualsevol manera". Per això, demanen al Govern que "legisli i defineixi" com fer-ho per tal de garantir la preservació d'espais d'alt interès com aquest. En aquest sentit, han anunciat que aniran fins al final i que emprendran la via judicial per tal d'aconseguir frenar els projectes previstos. Entre ells, el parc Galatea, que té la tramitació més avançada.

Una desena d'ajuntaments aproven una moció per impulsar la creació del parc natural de l'Albera L'APFAE es va constituir el setembre del 2011 i aplega uns 130 propietaris forestals amb més de 14.000 hectàrees de massa forestal de la comarca. Entre els seus objectius, hi ha la defensa del patrimoni forestal altempordanès "com a bé material i immaterial", a més de la prevenció de risc d'incendis forestals amb una "gestió forestal sostenible, respectuosa i que ajudi la biodiversitat", a través de conreus, pastures i cultius. Ara, l'entitat ha decidit fer un pas més i engegar la campanya per intentar aturar els parcs eòlics . Entre els projectes que hi ha sobre la taula, el més avançat és el parc Galatea, que preveu nou aerogeneradors amb una potència màxima de 48,94 MW. Un dels integrats de l'entitat, l'advocat Quim Bech de Careda, diu que no estan en contra de les energies renovables però que el que no és de rebut és que es puguin fer parcs eòlics sense una regulació específica. "Ara és un autèntic festival on les empreses tenen el camp lliure per trinxar el territori", assegura. En aquest sentit, diu que cal que el Govern legisli i elabori un planejament per al seu desplegament en indrets on no hi hagi una afectació paisatgística i mediambiental tan gran. L'entitat rep el suport i l'assessorament de l'ornitòleg, Jordi Sargatal, que assegura que la zona del coll del Pertús és un indret molt important en la migració de diverses aus i que l'impacte que tindrien aquestes infraestructures -i les línies d'evacuació- seran irreparables. La plataforma Albera Lliure de Molins fa una crida a unir esforços per aturar el parc eòlic de la Jonquera "Plantar batalla" L'associació planteja una vessant divulgativa per informar i posar-se a disposició del territori però també un vessant legals per "plantar batalla". Per això, compten amb el bufet d'advocats Pareja & Soy que els ajudarà a oposar-se a cadascun dels projectes i arribar "fins al final" per aconseguir que se'n declari "la improcedència". "L'oposició serà sistemàtica i frontal", ha alertat Bech de Careda. D'altra banda i amb l'objectiu de protegir l'espai, l'entitat s'afegeix a la petició que ja han fet 17 ajuntaments de la comarca de reclamar la creació del Parc Natural de l'Albera. Precisament, aquest dimarts el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar una declaració institucional on s'acorda treballar per avançar en aquest sentit. Els propietaris forestals consideren que aquesta seria la via per "conservar de manera més eficient" el seu patrimoni paisatgístic, cultural i ambiental; "protegint-lo de l'especulació financera de companyies que només pensen en els seus guanys econòmics".