Quan Jacint Casademont, Xavi Gorro i Franchu Llopis van imaginar el 2022 el festival de crònica negra de Figueres, Ceba Negra, van donar-se tres anys per consolidar uns pilars de base acompanyats de tres especialistes del true crime de proximitat: Narcís Bardalet, Tura Soler i Bruno Pérez. El termini autoimposat ha expirat i, com resolen, "en aquests tres anys ens hem posicionat i copsat que hi ha interès". El secret, potser, "és perquè ho tractem tot amb ganes d’entretenir, però mostrant les entranyes del gènere, sempre allunyant-nos de la idea que sigui una cosa morbosa". Així es viurà també aquesta edició, des d’aquest divendres i fins diumenge, amb la seu ja instal·lada, definitivament, a la Sala La Cate, amb un record especial pel segrest de la farmacèutica d’Olot, sobre el qual es farà una taula rodona, i amb la mirada i ambició posada en el 2025 quan ja es vol obrir el festival a l’àmbit nacional i internacional.

Franchu Llopis descarta que la Ceba Negra sigui una fira literària, tot i que reconeix que els llibres hi són molt presents. En aquest sentit, l’edició d’enguany l’enceta justament la periodista Fàtima Llambrich presentant el llibre Brots de narcosocietat (Columna), divendres a les set de la tarda a la biblioteca. Aquest acte també permet introduir una temàtica poc tractada pel festival fins ara, la del tràfic de droga i tot el que es mou al seu entorn. No és l’únic ponent que vindrà amb un llibre sota el braç. Dissabte, a dos quarts de cinc de la tarda, es podrà escoltar l’expolicia judicial especialitzat en morts violentes i perfilació criminal, Òscar Tarruella, qui l’any passat va publicar Diario de un agente de homicidios. Tot seguit, li prendrà el relleu la reconeguda criminòloga i jurista Paz Velasco de la Fuente que també acaba de publicar llibre, Muertes nada accidentales. A més, els amants del gènere negre es posaran les botes, ja que la llibreria social Taberna Libraria té previst fer divendres un alliberament de dos-cents volums de temàtica policial pels carrers de tot Figueres, sumant-se així al festival. També col·labora Comerç Figueres que impulsarà un estil Cluedo que durà la gent a cercar pistes per diferents botigues associades i optar a un sorteig.

Una de les novetats d’aquest any és just l’acte de cloenda, diumenge: un dinar tertúlia, a l’estil dels que es fan als Estats Units, que tindrà lloc al restaurant El Pelegrí, on els convidats del festival compartiran taula amb el públic –cal inscriure’s abans– i debatran sobre un tema. En aquesta ocasió serà el cas de la farmacèutica d’Olot. De fet, aquest mateix dia, a les onze, es reunirà a La Cate a l’advocat Carles Monguilod, els periodistes Tura Soler i Jordi Grau, el forense Narcís Bardalet i el pèrit judicial informàtic forense Bruno Pérez per parlar sobre com actuen els professionals en un cas com aquest que va succeir ara fa un quart de segle. Val a dir que Bruno Pérez també serà protagonista d'un altre moment especial del festiva. Si el primer que va rebre la Fulla Negra del festival va ser el forense figuerenc Narcís Bardalet, l’any passat el guardó va recaure en la periodista Tura Soler. Aquest any, doncs, havia de ser per a un altre dels pilars del festival, qui, com Bardalet i Soler, ha estat donant-hi sempre suport: el pèrit judicial informàtic forense, també figuerenc, Bruno Pérez (1969). L’acte tindrà lloc aquest dissabte a les 8 del vespre a la Sala La Cate. Mitja hora més tard, Pérez impartirà la conferència El forense digital, en la qual parlarà d’actualitat, de com les intel·ligències artificials ajuden a entendre crims mediàtics i, també, de la vida i la mort, tant la real com la digital.

Un videojoc en català i El Forense

Novament, un dels protagonistes del Ceba Negra serà Narcís Bardalet qui aproximarà al públic, divendres a tres quarts de nou del vespre, els secrets de la sèrie documental de TV3, El Forense, que ha protagonitzat juntament amb Manel Alías i que ha estat un gran èxit d’audiència. Hi haurà altres xerrades d’interès com la de l’equip del programa La nit més fosca, que desgranaran el cas del darrer executat a Andorra (dissabte, a dos quarts d’onze del matí) i, tot seguit, Frisant Games presentaran el videojoc de true crime en català, 57 knives.

Hi ha noms que repeteixen en aquesta edició com ara la periodista de crònica negra Elena Merino qui, acompanyada del sociòleg Pablo Vergel, retorna, dissabte a les dotze del migdia, evocant el cas d’OJ Simpson, exjugador de futbol americà i actor convertit en el centre d’un dels casos judicials més mediàtics i polèmics dels Estats Units quan el 12 de juny de 1994, la seva exdona Nicole Brown Simpson i un amic de la parella, Ron Goldman, van ser trobats assassinats.