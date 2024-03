Fiscal i defensa demanen ara 16 anys de presó a l'acusat del crim de Sant Pere

Fiscal i defensa demanen ara 16 anys de presó a l'acusat d'"exectuar" d'un tret a la nuca un home a Sant Pere Pescador el 26 de juny del 2002. Al final del judici, que es fa amb jurat popular a l'Audiència de Girona, han modificat les conclusions i acusen el processat és autor de delictes d'assassinat i tinença il·lícita d'armes. El fiscal ha subratllat que la víctima no es va poder defensar perquè l'atac va ser "per sorpresa i per l'esquena". L'acusat ha fet servir l'últim torn de paraula per admetre que va "fer mal fet" i ha reconegut que va mentir abans del judici dient que no havia estat ell: "Buscava salvar-me". Dijous al matí entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.