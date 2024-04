UGT alerta que en sis mesos s'ha sancionat 22 interns de Figueres per faltes als treballadors

El sindicat UGT denuncia que la Generalitat encara no ha aplicat mesures per garantir la seguretat dels treballadors davant les faltes (agressions, amenaces o coaccions) per part d'interns que treballen per al CIRE, l'empresa pública que gestiona els tallers productius al centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres.

Des d'UGT posen xifres i asseguren que en sis mesos s'han sancionat a 22 interns per faltes molt greus a treballadors o a altres interns que van des d'agressions a amenaces o coaccions.

"Des de la compareixença que hi va haver al Parlament fa una setmana i mitja que es va comprometre a adaptar la gent que pot accedir als treballs del CIRE, no han fet res", han denunciat fonts del sindicat.

Els treballadors de les presons catalanes van portar a terme protestes reclamant més seguretat i més recursos després que un intern assassinés una cuinera a la presó de Mas d'Enric.

Segons les fonts del sindicat a la presó del Puig de les Basses, només han posat més seguretat a la cuina, però asseguren que hi ha moltes tasques que es porten a terme utilitzant material que pot resultar perillós com cúters, varetes metàl·liques, maces, entre altres. "Potser no és el lloc adequat per fer aquests treballs", diuen fonts del sindicat que consideren que les tasques on no s'utilitza material susceptible de ser perillós representa només una ínfima part.

Creuen que per part de Justícia haurien de posar per davant la rehabilitació i formació i, en canvi, al seu entendre, els interns acaben suposant una mà d'obra barata.

Les xifres que aporten d'interns sancionats són des de l'1 d'octubre al Puig de les Basses.

Rehabilitació dels interns

En un comunicat manifesten que "estem a favor que els interns puguin tenir oportunitats reals de formació i accés al treball, no com el "teatrillo" que tenen muntat ara. Des d'UGT consideren que "de manera immediata s'hauria de posar el focus en la seguretat del centre, buscant treballs que no requereixin aquestes eines i seleccionant perfils d'interns que treballen concorde tant al seu historial delictiu com al seu historial penitenciari". +

A Puig de les Basses hi ha tallers per produccions diverses: panells elèctrics, components d'ascensors, figures de fang, entre altres, diuen.

CSIF abandona la reunió amb Justícia

D'altra banda, la Central Sindical Independent i de Funcionarios (CSIF) ha participat avui d'una reunió convocada amb el departament de Justícia del grup de treball sobre seguretat a les presons de Catalunya. El sindicat ha presentat propostes que considera que haurien de ser d'aplicació immediata i ha decidit abandonar la reunió.

Defensen que els cessaments pels fets ocorreguts a Mas Enric no es poden limitar al director de la persó, sinó que ha de recaure sobre els màxims responsables de la conselleria, i han de ser aplicats a alguns directors de centres, especialment Quatre Camins.

Creuen que la Generalitat s'ha sentat a negociar per evitar les mobilitzacions.

El sindicat ha demanat diverses mesures com nova equipació per a membres dels equips d'intervenció, més versàtil, menys pesada i més lleugera; filtres rígids en la seleccio´dels interns que fan tasques a la cuina o a altres departaments on hi hagi risc per l'ús d'eines; o pulsadors de seguretat per a tots els professionals que no disposin de radriotransmissors.