Castelló d'Empúries aprova la modificació del POUM per instal·lar plaques fotovoltaiques al nucli antic

En l'últim Ple Ordinari de Castelló d'Empúries es va aprovar per deu vots a favor (ERC, PSC, Demòcrates, CUP i PP) i sis abstencions (SOM, Junts i Vox) la modificació del POUM número 18 que fa referència a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d'autoconsum al nucli antic del municipi i al control i ubicació de les sales de joc.

Sobre la instal·lació de renovables, el 2022 es va començar a plantejar aquesta variació perquè es va presentar el Pla de Transició Energètica, que topava de ple amb les limitacions del nucli històric, on estava prohibit la instal·lació de plaques solars a les teulades i sostres de les seves edificacions.

Tot i això, les plaques no podran ser visibles des de l’espai públic, per això, no es poden posar en façanes, terrasses i a les cobertes planes. Només està permès en les teulades que siguin inclinades, sempre que no es vegin. En el cas d’edificis declarats BCIN serà necessari l’informe favorable del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquest, va ser un dels punts que va generar més debat, per l'obligació d'haver de presentar un estudi paisatgístic pels habitatges del nucli antic. Raquel Domínguez de Junts va exposar que el fet d'haver de presentar aquesta anàlisi "és un greuge comparatiu" respecte dels habitatges de fora de la zona que no se'ls requereix. Per la seva banda, l'alcaldessa Anna Massot, va respondre que sense aprovar la modificació "els ciutadans de la zona sí que tindrien menys drets perquè no podran posar plaques solars".

En aquest sentit, el tinent d'alcalde, Josep Maria Canet, va posar de manifest que Castelló d'Empúries "és dels pocs municipis amb nuclis històrics on estarà permès fer aquest tipus d'instal·lacions". I va afegir que aquesta regulació s'ha fet, com totes, amb el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme de Girona.