Un dispositiu a diferents punts de Figueres acaba amb vuit denúncies, la majoria per drogues

Un dispositiu policia conjunt entre Mossos, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i un guia caní va acabar amb vuit denunciats a Figueres. Es va portar a terme en diferents punts de la ciutat. La majoria de denúncies són per tinença de drogues.

L'operació va comptar amb la presència d'agents de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i el guia caní, i va actuar a la Rambla, als Jardins Puig Pujades, a la plaça de l'Estació i a la plaça de la Palmera.

El dispositiu va deixar un balanç de cinc denúncies per tinença de drogues, una denúncia per consum de drogues, una acta a un establiment públic per permetre consumir drogues, tres citacions policials per estrangeria i una acta per infracció de treball a un altre establiment.