La Jonquera signa un acord per fer visitable un búnquer fins ara ocult entre vegetació

L’Ajuntament de la Jonquera ha signat un conveni que permetrà fer visitable un dels búnquers de la «Línia P» (Organització Defensiva dels Pirineus que fins ara estava ocult entre vegetació. Es tracta del M8 i la trinxera número 1 que se situava en uns terrenys particulars. S’ha signat un conveni amb la propietària, Famona Claparols, que permetrà posar-lo a punt i incloure’l a la ruta dels búnquers. Fins ara ja s’han tancat quatre convenis amb propietaris de terrenys on hi ha construccions.

L’element defensiu forma part de les construccions després de la Guerra Civil per aturar qualsevol atac enemic per la frontera de França i protegir la «Nueva España» dels Nazis.

Molts han restat ocults durant dècades i des de fa temps es van posant al descobert per incloure’ls a la ruta i donar a conèixer la història.

En aquest cas és un búnquer i la trinxera que estaven als terrenys d’una veïna de Manlleu. La regidora de Turisme Lluïsa Macias, i l’historiador conservador del Museu Memorial de l’Exili (MUME), Miquel Serrano, van formalitzar aquest mes l’acord de preservació i difusió de la història local. Van desplaçar-se a Manell i van signar el conveni. Van agrair el gest amb un obsequi relacionat amb la població i el MUME.

La regidora ha manifestat que «representa un pas significatiu en la preservació de la nostra història». Per això l’Ajuntament porta a terme les llargs tràmits previs per obtenir la cessió de l’espai. Alguns requereixen tasques de recerca perquè estan amagats des de fa anys.

«Fins ara hem pogut tancar quatre convenis amb els propietaris dels terrenys dels búnquers del poble», explica Macias.

Rutes als búnquers

Un cop es faci efectiu, la Jonquera treballarà per habilitar les visites al búnquer M8, actualment cobert de vegetació i amb un accés difícil. Amb aquest, ja són quatre els búnquers inclosos en l’oferta cultural del poble, tres dels quals es poden visitar.

La «Línia P» estava preparada per aturar el pas dels blindats que entressin per la carretera nacional per la Jonquera. La construcció se situa a finals de la Guerra Civil i la II Guerra Mundial. Servia per aturar qualsevol enemic per França, tot i que la por als nazis als inicis va marcar la seva construcció encara que més tard la por es va anar diluint.

Visita a un dels búnquers, en una imatge d'arxiu. / Josep Falgués

