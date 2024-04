Més del 60% dels joves de l’Alt Empordà tenen conductes addictives a les pantalles

L’abús de les pantalles té un impacte principal en el descans dels joves, ja que el 73,3% pot passar mitjanit o més sense dormir. També afecta la salut relacional, perquè el 72,5% prefereix estar davant de les pantalles en comptes d’estar amb els seus amics. A més, influeix en la pressió estètica, ja que el 57,8% considera la seva imatge menys atractiva que la de les persones a les quals segueixen. El 61,8% experimenta frustració i inquietud per no utilitzar el telèfon mòbil, la qual cosa pot portar a comportaments addictius.

Aquestes dades provenen d’un estudi realitzat el 2023 com a part dels esforços per prevenir i millorar la salut dels joves a l’Alt Empordà. La Taula per la Infància, Adolescència i Família va realitzar una enquesta entre 1.180 alumnes de 5è de primària i de 2n d’ESO. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà abordarà aquests problemes amb el nou Pla Comarcal de prevenció de conductes addictives que serà el marc de referència durant el període 2024-2028.

L’addicció a les pantalles és un problema que es va començar a detectar abans de la pandèmia i amb el qual molts joves i les seves famílies han de lluitar diàriament. Segons les mateixes dades, un 26,8% dels joves mai deixen el telèfon, la tauleta o l’ordinador una estona abans d’anar a dormir. Un 17,6% se salten àpats per estar davant de les pantalles i el 16% ha gastat diners en jocs en línia.

El nou Pla del Consell se centrarà a reduir els problemes relacionats amb conductes addictives mitjançant enfocaments preventius i la corresponsabilitat dels diferents components socials, organitzacions i institucions de la comarca. Busca atendre les necessitats identificades en un diagnòstic sobre el consum de drogues i l’ús de pantalles a l’Alt Empordà (juny 2023) i es basa en una estratègia comunitària dirigida a promoure la salut entre adolescents, joves i adults, amb intervencions adaptades a les realitats específiques del territori. Actualment, l’abús de pantalles és un àmbit que preocupa molt més que el consum de substàncies legals i il·legals i, en canvi, pocs projectes incideixen.

Arribar a tota la població

El conseller de Benestar, Àlex Hernández, explica que «amb l’ampliació d’aquest Pla, el Consell Comarcal fa un pas més per arribar a tota la població de l’Alt Empordà i prevenir aquelles problemàtiques derivades de les conductes addictives en l’àmbit comunitari. Amb aquest objectiu, la Taula per la Infància, Adolescència i Família ha treballat en un enfocament emergent que ens ha permès detectar la tendència dels infants i joves a desenvolupar conductes addictives cap a les pantalles i tecnologies, un factor que pot ser determinant a l’hora d’agreujar els sentiments d’aïllament i soledat que molts han manifestat».